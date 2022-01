Consejos para adquirir préstamos personales para coches, por Economía Responsable Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de enero de 2022, 09:30 h (CET)

Para comprar vehículos, muchas personas recurren a distintos métodos de financiación, ya que es una inversión elevada que, en la mayoría de casos, no puede hacerse en una sola cuota. No obstante, los préstamos personales para coche son de los más económicos entre los que ofrecen las diferentes entidades financieras.

Es así como lo demuestra Economía Responsable, un equipo de expertos economistas encargados de comparar y compartir información sobre cuentas bancarias, hipotecas, tarjetas de crédito y cualquier producto bancario. Su objetivo es combatir la desinformación de internet y hacer la letra pequeña de las corporaciones de finanzas, lo más clara posible.

Los préstamos para coche más convenientes La financiación de vehículos es una clase de crédito personal que sirve para sufragar la compra de coches nuevos, de segunda mano y, en ocasiones, motocicletas u otros vehículos. Las particularidades más importantes de este tipo de préstamos es que tienen intereses más bajos respecto a otros motivos de trámite, devolución a largo plazo y altas cantidades para solicitar.

En un ejercicio de contraposición, Economía Responsable analiza las características principales que ofrecen los bancos españoles en sus préstamos para vehículos. Esta comparación evidencia que Younited Credit, con un TAE desde 2,99%, es el banco con la tasa más baja sin afiliación, seguido por el Banco Santander, con un TAE desde 5,6%, con la exigencia de ser cliente.

Por otro lado, el grupo de profesionales muestra que el banco con el TAE más elevado es ING, desde 12,34% de la cantidad solicitada.

La cuantía demandada varía según los requisitos de cada entidad financiera y sus políticas de préstamos. Sin embargo, desde una mirada general al trabajo de contraste, la suma de dinero para este tipo de financiación oscila entre los 1.000 € y 120.000 €, de acuerdo a cada corporación bancaria.

Economía Responsable también ofrece una simulación de préstamos para coche Otro de los servicios de Economía Responsable es demostrar, a través de una simulación, las diferencias de intereses pagados por los usuarios, entre el mejor y el peor préstamo. Solicitando 20.000 € en una financiación, con un TAE de 4,6% y otro de 12,34%, hay un ahorro de 8.000 €, cantidad relevante que no se debe pasar por alto. Saber elegir y equiparar con cálculos de los préstamos, permite tener mayor control de las finanzas.

Compañías como Economía Responsable, que se preocupan por las finanzas de sus usuarios, son indispensables para descubrir las ventajas y desventajas de un préstamo para coche, y facilitar el conocimiento de la documentación requerida para los mismos. Sus amplios años de experiencia la convierten en una reconocida portadora de información tributaria y financiera.

