La revolución del podcast

miércoles, 5 de enero de 2022, 09:20 h (CET)

En internet, durante los últimos años, uno de los fenómenos más significativos que se han producido son el surgimiento y la evolución del podcast. Por regla general, los podcasts están especializados en materias como misterio, psicología, historia o viajes, pero apenas existen podcasts generalistas, como en este caso es “7 Días X Delante”.

El futuro de los magazines tradicionales de la radio Para los que sean profanos en la materia, es preciso aclarar que un podcast es como un programa de radio que, en este caso, se difunde fundamentalmente por internet. Desde luego, en estos momentos, ya hay podcast que gozan de gran éxito.

Programas como, por ejemplo, “La Escóbula de la brújula”, “Todo Pasa”, “Radio El Respeto” o “Dimensión Insólita” cuentan, mensualmente, con miles de descargas.

Pero, ¿qué ocurre con el género por excelencia de la radio tradicional, el magazine generalista? Si bien los magazines tradicionales de la radio convencional que se escuchan a través de la FM o la AM, como pueden ser “Hoy por Hoy” de la Cadena SER o “Más de uno” de Onda Cero también ocupan un lugar muy importante dentro del audio por internet, son pocos los que se deciden a hacer un programa que trate temáticas muy variadas, utilizando todos los géneros periodísticos y que esté destinado, prácticamente, a todos los públicos.

Sin duda, ejemplo de esto último es el caso de Nacho Herranz y del equipo del programa “7 Días X Delante”. Se puede afirmar que Nacho Herranz es un auténtico apasionado de la radio. En la propia página web, donde, además, se pueden escuchar todos sus programas, él mismo afirma que lleva muchas horas de radio escuchadas desde que tenía 12 años.

En realidad, Nacho Herranz ha aprendido de grandes profesionales de la comunicación como Antonio Herrero, Iñaqui Gabilondo, Carlos Alsina, Juan Antonio Cebrián, Julia Otero, Concha García Campoy o la mismísima Encarna Sánchez. Gracias a ellos, y a otros menos conocidos, ha aprendido a hacer radio.

Los podcasts especializados como los mencionados anteriormente están obteniendo muchísimo éxito en las diferentes plataformas de audio que hay por internet… Pero, ¿qué pasará con magazines que, solo emiten por internet como 7 Días X Delante?. ¿Cuál será el futuro de este podcast?

Lo que no le falta a Nacho Herranz y a todos los miembros de su equipo es fuerza de voluntad y tenacidad y, hoy en día, sorprenden, ya que están cosechando algunos pequeños éxitos importantes.

Por sus micrófonos han pasado ya algunos personajes relevantes como el pianista David Dorantes; las cantantes Martirio y Kevina Kul; políticos como Javier Urra, quien fue Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid o Ángel Gabilondo; expertos en psicología y coaching como Miguel Ángel Velázquez, Rosa María Barriuso, África Boss, Catalina Davis o Borja Milans del Bosch.

Nacho Herranz y su equipo comenzaron en 2017 y ya están consiguiendo audiencias importantes, concretamente, más de 1.000 descargas semanales.

Acerca de 7 Días X Delante “7 Días X Delante” está concebido como un podcast despertador, de hecho, tiene el lema de ser “el despertador de los lunes” y ofrece una alternativa muy interesante para animar a sus oyentes a comenzar todas las semanas. Sus programas se estrenan en las principales plataformas de podcast los lunes a las 8 de la mañana y despiertan con los cuentos que siempre ofrece Loreto Santamaría, una de las principales colaboradoras del podcast. Además, hay cabida para noticias positivas, para viajes o entrevistas. Incluso, ofrece también espacio para temas de servicio público como la información del tiempo y algunas ofertas de empleo…

Se desconoce cuál será el futuro de un magazine generalista dentro del universo del podcast, pero, sin duda, comenzar los lunes escuchando este podcast ayuda a afrontar la semana con mucha energía positiva.

