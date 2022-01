La nueva alternativa para los profesionales que quieren dedicarse al arte de El taller de la Salamandra Emprendedores de Hoy

Estudiar una carrera artística en la universidad es una gran opción para aquellas personas que desean enfocar su futuro hacia el mundo del arte, pero no es la única que existe. En muchos casos, los artistas que se están formando buscan desarrollar unas habilidades específicas para pintar o dibujar, con el propósito de terminar ejerciendo como profesionales.

En estos casos, para aquellos que quieran profundizar en sus habilidades artísticas, sin dedicar 4 años a estudiar una carrera universitaria, El taller de la Salamandra ha creado su programa tutor de aprendizaje de artes plásticas. Este se enfoca únicamente en aquellos aspectos que el alumno realmente necesite, con el objetivo de maximizar sus resultados.

Un curso de artes plásticas pensado para alumnos que buscan una salida profesional Los cursos de arte, en su variante específica y personalizada, están orientados a los estudiantes más comprometidos que desean conseguir un avance sustantivo en sus habilidades plásticas. Estos cursos forman parte de un sistema de enseñanza especialmente diseñado para lograr objetivos concretos en un plazo corto de tiempo.

Algunos de los alumnos que acuden a estos cursos de arte son diseñadores que necesitan manejar con fluidez herramientas de dibujo y pintura o estudiantes de grado o ya licenciados en Bellas Artes que desean mejorar aspectos puntuales. También hay casos de alumnos que todavía no han tenido formalmente formación en artes, aunque han sido autodidactas, y buscan un curso enfocado a poder dedicarse a ello profesionalmente en un plazo razonable, sin cursar una carrera universitaria.

Cómo se organizan los cursos intensivos El modo en que se organizan este tipo de cursos de arte en El taller de la Salamandra es muy sencillo: el primer paso consiste en mantener una entrevista con un tutor en la que, junto con el alumno, se definen los objetivos a abordar para un plazo concreto. A partir de ese primer contacto, el tutor elabora un plan que traslada a los demás profesores y traza un esquema de las áreas en las que es necesario trabajar. Asimismo, este tipo de programa es fundamentalmente de carácter práctico, y las disciplinas principales en las que se centra son el dibujo y la pintura.

Por otro lado, estos cursos de arte se pueden impartir a dos ritmos diferentes: con 6 horas de clase por semana, o con 10. En ambos casos, tanto los horarios como los tiempos de trabajo se deciden entre el tutor y el alumno.

En cuanto al pago, quienes acceden a este tipo de cursos de arte pueden contar con descuentos exclusivos ofrecidos por la escuela. Además, es posible acceder a descuentos en cursos del Programa de Incorporación al Mercado del Arte.

Los cursos de arte intensivos y focalizados de El taller de la Salamandra apuntan a formar, o a completar la formación, de artistas que buscan desarrollar distintas habilidades para poder desempeñarse, rápidamente, de forma profesional.

