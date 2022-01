Vic Brasería, calidad y variedad en sus platos Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Si existe algo que logra identificar a una región, esto son sus sabores y aromas. Los alimentos propios de cada zona identifican el gentilicio y glorifican la idiosincrasia de toda una cultura. Es por este motivo que las comidas siempre ocupan un rincón especial en el corazón de las personas, sin importar su origen.

Esto es lo que ha movido siempre al equipo que trabaja en Vic Brasería, el restaurante especializado en la brasa catalana, famosa por su sabor particular. Este estilo conjuga perfectamente el sabor a campo con sus influencias mediterráneas para generar fusiones ancestrales que siguen deleitando paladares de todo el mundo.

Platos de proximidad local Vic Brasería se vanagloria de disponer de una de las mejores carnes de Barcelona para sus comensales. El restaurante, ubicado en el Carrer de Sicilia, en pleno corazón barcelonés, es asiduamente visitado por los amantes de este tipo de gastronomía. Son los que buscan sensaciones únicas y productos de calidad máxima. Según el restaurante, su mejor promoción la hace su clientela.

La brasería cuenta con una carta que incluye menús diarios y platos especiales para ocasiones y eventos importantes. Son muy famosos por el chuletón a la piedra, las parrilladas con entrañas y el amplio surtido de brasas catalanas. Otros platos que tienen mucha demanda son los embutidos catalanes y las verduras asadas.

Uno de los platos que recibe más elogios por parte del público es la sopa catalana tradicional, que se sirve junto a una ración de brasas y un porrón de vino de excelente cosecha. La gastronomía es tan variada que cada tipo de cliente siempre encuentra algo para degustar en medio de un ambiente cálido y muy relajado.

Materias primas siempre frescas para obtener los mejores platos Uno de los mayores atractivos de este restaurante, que además influye en el buen sabor de los platos, es que cuida que los ingredientes estén siempre frescos. Vic Brasería mantiene una política de utilizar insumos de proveedores locales y bajo el concepto de kilómetro 0. Es decir, que provienen de cosechas cercanas al restaurante para evitar largos trayectos que puedan afectar su calidad.

Las verduras deben provenir de cultivos responsables que no hayan utilizado fertilizantes químicos. Todo con la intención de darle valor a la cocina catalana como un patrimonio cultural de la zona. El restaurante aclara que no solo se trata de brasas, sino también de platos elaborados, de tapas y postres de sabor único.

Otro aspecto muy celebrado de este restaurante es su bodega de vinos. Según los entendidos es una de las mejores en España y satisface los gustos más exigentes.

Para la temporada de fiestas, Vic Brasería ha incorporado varios menús navideños y ha reforzado su atención a domicilio. Todo lo necesario para los que quieren compartir el buen sabor de una de las mejores braserías en Barcelona en la intimidad del hogar.

