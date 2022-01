Miguel Ángel González, CEO de MTX CORPORATION, ‘somos la élite en nuestro sector’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 5 de enero de 2022, 08:30 h (CET)

El empresario guipuzcoano Miguel Ángel González, Irún, 1962, como Director General de MTX CORPORATION, durante las dos últimas décadas y un lustro, ha destacado en el sector de la nutrición deportiva por múltiples preceptos, los cuales le han hecho estar a la cabeza del sector en España. Profesionalidad rigurosa, puntualidad inglesa, innovación avanzada en nuevas tecnologías e investigación científica y una constante inversión en el desarrollo logístico y comercial. Sin duda, piedras angulares que han posicionado a MTX CORPORATION en las primeras plazas de la pole de salida.

Este ejecutivo vasco siempre ha sabido conjugar, como experimentado ajedrecista, estratégicos movimientos corporativos los cuales le han posicionado ventajosamente sobre el tablero de juego frente a sus competidores más directos.”No se trata solo de fabricar un producto, venderlo y generar dividendos. MTX somos una industria por supuesto, pero también somos creadores, innovadores, y trabajamos con una meta muy concreta, hacer feliz a nuestros clientes“. Las palabras del empresario por inercia toman sentido cuando por su paralelismo con el mundo clásico invocan las tres premisas fundamentales de los eruditos y filósofos griegos: salud, felicidad y prosperidad.

“Hemos creado una gama exclusiva de productos, los cuales no son simples complementos dietéticos o deportivos, tampoco suplementos nutricionales estandarizados. Las fórmulas mágicas y los productos milagro que pululan por internet no existen, pero sí la ciencia y la medicina, en MTX CORPORATION hace 25 años decidimos subirnos al barco y ser plenos aliados de la misma”. Sin duda con esta contundente afirmación el CEO de la compañía se refiere al revolucionario y patentado aminoácido inteligente AMINERGY SPORT, el cual está dando mucho que hablar por su gran cantidad de increíbles cualidades. “Ciertamente con AMINERGY estamos un paso por delante. Hace mucho tiempo que dejamos de mezclar sustancias naturales de herbolario, para adentrarnos en terrenos más complejos donde la bioquímica molecular es un presente muy tangible”.

MTX puede jactarse plenamente de ser top ten en su sector, en estos momentos es la única compañía especializada que colabora en tándem con diferentes organismos oficiales del estado, quienes bajo un chequeo y estudio minucioso testarán los resultados de AMINERGY SPORT y otros productos avanzados de última generación en fase de desarrollo. Deportistas de primer nivel como la selección Española de MMA (Artes Marciales Mixtas), el Grupo de Operaciones Especiales de Ejército de Tierra (GOE) y la Unidad de Bomberos de la Comunidad de Madrid, son candidatos idóneos para tal menester debido a la complejidad de sus funciones, y donde el estrés, agotamiento físico-mental son llevando al límite de la extenuación.

“Decidimos que estos deportistas y unidades especiales al servicio del ciudadano fuesen quienes testasen AMINERGY, pues mejor que nadie, estos hombres y mujeres son conocedores de lo que es llevar sus cuerpos al límite en situaciones comprometidas o peligrosas y donde un simple segundo en la reacción puede marcar la diferencia”. Con estas palabras y siendo conocedores de quienes evaluarán las capacidades del nuevo producto de MTX CORPORATION tenemos claro porque el CEO Miguel Ángel González afirma que son la élite de su sector.

