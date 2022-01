La importancia del mantenimiento técnico de los aparatos de clínicas y laboratorios Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 18:10 h (CET)

Para llevar a cabo con éxito todos los tratamientos, cirugías y procesos de clínicas y laboratorios, los aparatos son esenciales.

El éxito de las intervenciones depende del correcto funcionamiento e higiene de los artefactos. Por esto, es necesario que sean sometidos a un mantenimiento diario y riguroso.

A largo plazo, estas acciones evitarán que el instrumento se averíe o cause algún daño. En aquellos casos en que el instrumento médico esté dañado, el personal médico encargado puede acudir a empresas especialistas como Precisión Médica Dental. Los expertos técnicos se encargan de la reparación de aparatos quirúrgicos y del servicio técnico que los profesionales médicos puedan necesitar.

¿Por qué es importante el mantenimiento de los aparatos quirúrgicos? Los instrumentos quirúrgicos suelen utilizarse a diario, siendo expuestos a una variedad de temperaturas, a velocidades de hasta 450.000 RPM y a un uso continuo. Los doctores atienden por horas a un cliente tras otro, por lo que los aparatos corren el riesgo de desgastarse. Asimismo, suelen acumular diferentes sustancias contaminantes como soluciones salinas, saliva, residuos de dientes o muelas, sangre y otras sustancias que se emplean en los tratamientos, operaciones y exámenes.

Todos estos elementos pueden alterar su funcionamiento, disminuyendo la vida útil del objeto. Más importante aún, una herramienta quirúrgica que funcione incorrectamente puede poner en riesgo a los pacientes. Algunos de los daños que puede provocar un instrumento defectuoso son la contaminación funcional, infecciones o daño de la dentadura. Para evitar todos estos inconvenientes, es necesario que el personal médico realice un mantenimiento regular a todas sus herramientas de trabajo. De esta manera, podrá garantizar la calidad de su trabajo, así como la seguridad y salud de sus pacientes.

Reparaciones y mantenimiento eficiente de la mano de Precisión Médica Dental Los instrumentos quirúrgicos rotatorios, las turbinas, las piezas de mano y los micromotores necesitan de un mantenimiento diario. Este debe realizarse, como mínimo, dos veces por día antes de la esterilización.

Lo primero que se debe hacer es limpiarlo con agua fría o tibia a presión, empleando un cepillo de cerdas blandas.

La lubricación es un paso muy importante, ya que el aceite crea una película en la herramienta que disminuye el roce. Esto evita que la pieza se desgaste, al mismo tiempo que le permite trabajar con normalidad. Para la lubricación se deben usar aerosoles especiales y solo aplicarlos una vez que el aparato tenga el adaptador que le corresponde.

Todo esto previene que los instrumentos se dañen. Sin embargo, llegado el punto en el que dejan de funcionar, lo mejor es no manipularlos y acudir a un profesional. Empresas como Precisión Médica Dental se encargan de la reparación de aparatos quirúrgicos y están especializados en dispositivos giratorios, sobre todo del área dental.

La empresa cuenta con 19 años de experiencia no solo ofrece reparaciones eficientes, sino que también facilita el proceso al brindar presupuesto, recogida y envío totalmente gratuitos.

