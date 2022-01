Agbar, empresa especializada en cultivos fomenta la agricultura sostenible Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 17:34 h (CET)

Apoyándose en innovaciones científicas, la agricultura sostenible es un modelo ganar-ganar, ya que sirve a los productores para hacer más rentables sus cultivos y a los consumidores les llegan productos a mejores precios y cultivados de forma más orgánica y natural. Este tipo de agricultura es la puesta en práctica de un proceso de producción respetuoso con el medioambiente, más rentable y que mantiene íntegra la capa vegetal necesaria para un nuevo cultivo.

Para hacerlo es necesario buscar una asesoría en servicios agrícolas, como Agbar, que ayude a optimizar los resultados.

Los beneficios de contar con una empresa especializada en cultivos Agbar es una empresa española centrada en los servicios agrícolas para lograr una agricultura sostenible y a la vez rentable para los productores. Se especializan en los llamados cultivos de alto valor como el cultivo de olivo, almendro, pistacho, aguacate, nogal y los cítricos.

Cuando un productor decide emprender un proyecto agrícola en un espacio determinado lo más recomendable es contar con ayuda especializada, ya que los cultivos enfrentan muchas variables climáticas, tecnológicas y de mercado que pueden enturbiar los resultados, por lo que buscar asesores que puedan orientar adecuadamente es fundamental.

Un buen apoyo permite optimizar recursos como uso del agua, la energía, asegurar la rentabilidad de la cosecha y el máximo rendimiento por hectárea sembrada. Un acompañamiento integral es capaz de sugerir cuál es el cultivo más viable en función del terreno, del entorno y las tendencias del consumo responsable.

Servicios agrícolas para distintos tipos de siembra Un productor agrícola no acostumbra a trabajar en un contexto de incertidumbre y atento solo a cómo se desenvuelven las variables de su entorno. Sobre todo, cuando se trata de cultivos de alto valor que requieren una inversión cuantiosa, cuidados extremos y mucha paciencia. Según Agbar, cada rubro tiene sus requerimientos específicos.

Por ejemplo, en el cultivo de almendro se necesita mucha vigilancia en cada etapa del proceso para optimizar la producción. Un elemento crucial es el adecuado drenaje del agua para evitar que los árboles se pudran. El cultivo de aguacate es muy demandado en el mercado nacional e internacional, pero para que sea rentable hay que asegurar buenos ejemplares y minimizar los costes de producción.

Los cítricos son otros frutos que pueden ser muy rentables para producir. Sin embargo, al ser un cultivo de largo plazo, se debe cuidar muy bien todo el proceso para no perder la inversión. Por ese motivo, Agbar plantea como indispensable contar con todos los servicios agrícolas posibles, persiguiendo el objetivo de producir más, de manera responsable, con la mejor calidad posible y al menor coste.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.