Las ventajas de la energía solar y el autoconsumo, por Cavs Energy

martes, 4 de enero de 2022, 17:16 h (CET)

Los factores que caracterizan los sistemas renovables son el bajo coste y el respeto hacia el medioambiente. La energía solar es ilimitada y no produce emisiones de CO2 ni otros gases, por lo que se considera uno de los sistemas de producción de energía más beneficiosos desde el punto de vista medioambiental. Por este motivo, Cavs Energy ofrece su servicio de instalación de placas solares en Córdoba, brindando apoyo y productos para el autoconsumo y el aprovechamiento del sol, con el objetivo de mejorar el cuidado ecológico.

Ubicada en Córdoba, esta empresa se dedica a ofrecer servicios de energía incluyendo contrataciones de luz, gas y alternativas como las placas solares con instalación y mantenimiento de sistemas.

Las ventajas de utilizar energía solar en los domicilios Además de los beneficios ecológicos, se pueden encontrar ventajas como el ahorro económico para el usuario. La energía solar no requiere ningún suministro externo para funcionar, por lo que sus costes de mantenimiento y producción de energía son prácticamente nulos. El único coste asociado con el uso de este sistema es la fabricación e instalación de los componentes, por lo que a pesar de la gran inversión inicial, no existen costes adicionales asociados a su uso, permitiendo recuperar rápidamente el gasto.

La facilidad y sencillez de la instalación de las placas solares hace que se pueda situar en cualquier lugar, siendo una opción perfecta para lugares remotos donde el coste de las líneas de distribución eléctrica es demasiado elevado o inviable.

Otra ventaja clara es la seguridad en la red eléctrica contra sobrecargas o incendios en subestaciones transformadoras. Este problema suele ocurrir en los sistemas tradicionales y puede causar apagones y caídas de tensión.

La energía económica y verde de Cavs Energy Como empresa de energía solar, Cavs Energy propone brindar todos los beneficios que trae la energía solar a sus clientes. La compañía oferta la instalación de placas solares en Córdoba a través del tejado de los inmuebles en un tiempo máximo de 3 días.

Los requisitos que se necesitan para la correcta colocación es ser el propietario o inquilino con contrato de arrendamiento de la vivienda, el seguro de la vivienda y tener el tejado viable para el sistema.

La empresa se encarga de enviar expertos para revisar que la infraestructura esté en buenas condiciones y se encargan de todos los trámites y permisos de obra necesarios.

Cavs Energy plantea ayudar a los clientes con alternativas ecológicas y ahorrativas por medio del aprovechamiento de la energía que brinda el sol. De igual manera, cuentan con servicio de asesoramiento gratuito por medio de su página web y la posibilidad de solicitar un presupuesto gratuito para la instalación de las placas en Córdoba.

