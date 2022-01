La importancia de un implante dental de calidad Emprendedores de Hoy

La sonrisa es como la carta de presentación de las personas y, por ello, es muy importante cuidar la apariencia de los dientes y tener una buena salud bucal. La Clínica Dental Eduardo López es especialista en implantes dentales en Córdoba, uno de los tratamientos estéticos más demandados en la actualidad y que se ha convertido en una referencia no solo por la calidad de sus trabajos, sino por sus equipos de alta tecnología para tratar a sus pacientes.

Uno de los tratamientos más solicitados: la implantología Para quienes carecen de alguna pieza dental, una de las soluciones más recurrentes en la actualidad es la implantología. Cada día son más las personas que recurren a este tratamiento por la rapidez de sus resultados y la precisión que ofrece gracias al uso de equipos de última tecnología.

Los implantes dentales son una excelente opción para la sustitución de prótesis removibles y también funciona para sustituir un diente natural dañado, devolviendo la función de la pieza perdida y mejorando la apariencia de la sonrisa.

Las raíces de los implantes dentales están diseñadas con un tornillo de titanio que funciona de soporte, similar a la raíz de los dientes naturales. De los implantes, existen algunas variaciones técnicas que pueden cambiar de acuerdo a la estructura maxilar de cada paciente.

En la Clínica Dental Eduardo López cuentan con proveedores de material de calidad para la fabricación de los implantes y utilizan las mejores técnicas para su fabricación, todos adaptados a los requerimientos de los pacientes para obtener mejores resultados.

¿Qué ofrecen los tratamientos de implantología en Córdoba? En la Clínica Dental Eduardo López cuentan con un grupo de profesionales expertos en todos los procedimientos para mejorar la salud bucal del paciente según cada caso. Utilizan materiales de alta calidad para la fabricación de los implantes, además, realizan la adaptación de los mismos con técnicas que no generan molestias gracias al uso de anestesia local, todo ello con un estudio previo que determina el diseño de la pieza personalizado para su adaptación.

En esta clínica cuentan con un programa que permite colocar las piezas dentales artificiales en menos de 24 horas. De esta manera, el paciente puede recuperar la estética dental y la funcionalidad de su mordedura en tan solo un día.

La clínica dispone de instalaciones modernas y utiliza tecnología de vanguardia que funciona para trabajar cada caso. De igual forma, trata de crear un ambiente confortable para los pacientes y dispone de todos los medios necesarios para la realización de tratamientos dentales particulares.

