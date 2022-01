¿Cómo puede ayudar y qué servicios ofrece un doctor psiquiatra?

Los factores que pueden generar enfermedades mentales son varios, empezando por los genéticos o biológicos y pasando por el exceso de ansiedad o un trauma cerebral. Estas pueden afectar a los seres humanos en cualquier etapa de sus vidas, tanto en la adultez, como en la niñez y la adolescencia.

Para evitar que los trastornos de salud mental se agudicen, lo más recomendable es acudir a un profesional experto en el área.

Los servicios que ofrece Carlos Sánchez Menéndez Este profesional se encuentra a disposición de todas aquellas personas que han desarrollado alguna enfermedad mental y que necesitan un tratamiento para poder llevar mejor su vida.

Carlos Sánchez Menéndez es psiquiatra general, por lo que puede tratar cualquier trastorno de la mente, pero, además, está especializado en problemas mentales desencadenados por adicciones al alcohol, el tabaco o las drogas.

El galeno también se dedica al área de la neuropsiquiatría para tratar problemas de demencia, ACV, traumatismos craneoencefálicos, la enfermedad de Parkinson o el Alzheimer, entre otros trastornos neurológicos.

Por otro lado, también atiende a niños y adolescentes con trastornos de conducta, déficit de atención, hiperactividad, espectro autista, conducta alimentaria, esquizofrenia o Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), entre otras patologías que se pueden mejorar si se detectan en una edad temprana.

La terapia para los trastornos mentales Carlos Sánchez Menéndez puede ayudar a personas en edad infantil, juvenil y adulta que estén experimentando síntomas como ansiedad, depresión, pensamientos intrusivos o suicidas, alucinaciones o cualquier conducta que pueda estar asociada a un trastorno mental.

Los individuos con algún problema de esta índole muchas veces no admiten la situación por la que están pasando, no obstante, es importante la intervención de la familia, ya que si la enfermedad no se detecta y trata a tiempo, los síntomas se pueden ir empeorando con el paso del tiempo.

Para un diagnóstico certero, el psiquiatra realiza una primera consulta para hablar con el paciente sobre cada uno de los síntomas, y si lo considera necesario, ordena la realización de exámenes para proceder al tratamiento más efectivo que le devuelva al paciente un bienestar mental.

