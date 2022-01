Las ventajas de alquilar un coche o furgoneta con VAL, Rent A Car Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 16:47 h (CET)

Cada vez son más las empresas, turistas y ciudadanos que eligen el servicio de alquiler de vehículos por las múltiples ventajas que ofrece. Así, el alquiler de coches en Córdoba se constituye como una tendencia en alza.

Esto se debe a que resulta una opción mucho más rápida y económica que comprar un coche nuevo ypuede llevarse a cabo por horas, por días o meses. Sin embargo, un factor importante en el momento de alquilar un vehículo es elegir una compañía de alquiler coches cercana y profesional que ofrezca soluciones adaptadas a cada cliente.

VAL, Rent A Car es una empresa de alquiler de vehículos cuyo objetivo es escuchar y atender los requerimientos de sus clientes de manera rápida, sencilla y profesional. Asimismo, esta dispone de precios competitivos de mercado y cuenta con una gran variedad de vehículos de prestigiosas marcas de la industria automotriz como Mercedes Benz y Hyundai.

Ventajas del alquiler de coches en Córdoba El renting de coches representa una alternativa inteligente a la movilidad urbana que permite a los conductores disfrutar de un coche como si fuera suyo, pero sin tener que pagar gastos de propiedad o costes de uso.

Otra de las ventajas de este modelo de negocio es su flexibilidad. Se puede alquilar un vehículo por un tiempo específico y pagarlo con cómodas condiciones. Además, es posible cambiar de vehículo cada vez que se quiera y elegir diferentes modelos.

Por otro lado, concretamente, en VAL, Rent A Car hay un amplio catálogo de vehículos urbanos, cómodos, manejables y muy económicos. Estos son recomendados tanto para el desplazamiento dentro de la ciudad como para hacer todo tipo de viajes. También dispone de alquiler de furgonetas espaciosas para un paseo en familia o para cubrir cualquier requerimiento de las empresas en materia de logística y de transporte.

Los coches de alquiler de esta compañía, tanto en su versión SUV como los vehículos industriales y furgonetas, son de primera calidad. Esta cuenta con modelos modernos, espaciosos y ergonómicos que garantizan una mayor comodidad a la hora de conducir. Asimismo, ofrece todo tipo de complementos para los coches como sillas homologadas para bebe, cadenas para la nieve, navegador con GPS, etc. Finalmente, también se encarga de los gastos del mantenimiento del vehículo, por lo que el cliente no tendrá que pagar un recargo adicional.

Planes de financiación adaptados a todas las necesidades VAL, Rent A Car tiene como objetivo democratizar el alquiler de coches y hacerlo asequible para cualquier persona o compañía. Por esta razón, tiene planes de financiación a cómodos plazos y adaptados a todos los presupuestos.

Por otro lado, su equipo de atención al cliente brinda un servicio personalizado tanto en su página web como en su tienda física ubicada en Córdoba. En esta guían al cliente para la adquisición del vehículo de alquiler más apropiado en el menor tiempo posible.

En conclusión, esta empresa satisface las necesidades de sus clientes y se consolida como una de las mejores opciones de renting de furgonetas en Córdoba y coches turismos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.