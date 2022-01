Semarac, una empresa especializada en presentaciones con infografía 3D Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 16:16 h (CET)

La infografía 3D es una de las mejores herramientas de marketing para promocionar proyectos con escenarios que todavía no existen en la realidad. Esta permite conseguir una visualización perfecta, sin tener que pagar una gran inversión ni esperar por un proceso demasiado largo.

La empresa Semarac, especializada en comunicación gráfica y nuevas tecnologías, es una de las compañías españolas que más proyectos con infografía 3D ha presentado en los últimos tiempos.

Proyectos de urbanismo, arquitectura e ingeniería en Semarac Semarac cuenta ya con más de 20 años de experiencia y cerca de 2.000 proyectos realizados con infografía 3D. Sus trabajos se aplican para presentaciones de ingeniería, urbanismo, arquitectura, decoración de interiores, representación de distintos productos y también simulaciones 3D para medicina y ciencia. Por otra parte, ha creado una gran cantidad de infografías para periódicos y revistas.

En ingeniería, por ejemplo, destaca el proyecto de infografía para el aeropuerto internacional King Khaled, de Riyhad, en Arabia Saudita y, en España, el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN). Después, en el área de urbanismo, posee dos de sus más recientes proyectos con renders: la reordenación del Frente Marítimo de Santander Ciudad y el ascensor panorámico Nueva Ciudad, en Torrelavega. En este último caso, el equipo de Semarac creó un vídeo de 2 minutos y 30 segundos en el que la obra se puede apreciar en toda su magnitud.

Lo mismo sucede en el sector de la infografía arquitectónica. Semarac cuenta con un área de marketing inmobiliario, en la que se destacan distintos proyectos residenciales. Gracias a la realidad virtual, el usuario, de forma inmersiva, se introduce en diferentes metaversos y experimenta una visión de la residencia o vivienda que se asemeja a la realidad.

Infografía 3D para medios de comunicación y ferias Por medio de una infografía 3D, también se pueden visualizar ambientes, materiales y distribuciones en actividades vinculadas con la decoración de interiores. Las visitas en 3D a un piso o casa son cada vez más demandadas por las inmobiliarias, que encontraron en ellas una vía indispensable para promocionar sus propiedades. De la misma forma, la infografía se puede integrar en una presentación pública de un proyecto, mediante maquetas, paneles, lonas u otros medios.

Las infografías 3D también son utilizadas en ferias de medicina o ciencia, para comunicar procesos complejos o investigaciones científicas de manera clara y efectiva. Por último, en diarios y revistas es frecuente ver una herramienta de este tipo para completar la información provista por el texto. Recientemente, Semarac brindó este servicio para la presentación del Centro Botín de Santander, la conmemoración de los 135 años de El Capricho de Gaudí o para la simulación de cómo era Santander antes del incendio de 1941 que destruyó todo su casco histórico.

Una infografía 3D es una forma ágil y moderna de comunicar y dar vida a proyectos que todavía no se materializaron, lo que se puede observar en la amplia trayectoria y en la gran variedad de ejemplos ya diseñados por Semarac.

