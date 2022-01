Hostelería Barata, el sitio ideal para comprar maquinaria de hostelería Comunicae

martes, 4 de enero de 2022, 16:17 h (CET) Si se busca un lugar donde comprar maquinaria de Hostelería de calidad, en la empresa Hostelería barata, se encontrará todo lo que se estaba buscando Hostelería Barata es un grupo de proveedores de maquinaria y mobiliario de hostelería que se dirige a todo el sector de la restauración y la alimentación, cuentan con unos precios muy competitivos y económicos en relación a sus competidores. Su sede está localizada en la provincia Malagueña, su sede consta de más de 1000 metros de exposición de su stock de muebles y mobiliario de hostelería.

Todos los productos que comercializan son de primera mano y cuentan con una gran calidad, pare mantener siempre su calidad realizan un exhaustivo proceso de selección de sus productos, asegurándose de que cumplen todos los requisitos y necesidades que pueden tener sus clientes del mundo de la hostelería.

Pertenecen al grupo empresarial Eurhostel S.L. que suministra maquinaria y mobiliario de todo tipo al mundo de la restauración. Este grupo tiene más de 40 años de experiencia en el sector y cuenta con la confianza y la satisfacción de miles de clientes que ya han disfrutado de sus productos.

HosteleriaBarata lleva sus pedidos a todas partes de España y además cuentan con un servicio técnico para poder ayudarte en cualquier problema que se necesite o inconveniente que se tenga con la maquinaría de hostelería.

Variedad y calidad en sus productos

Al profundizar en la variedad de los productos que ofrecen, se puede ver que se dividen en diferentes categorías, cuentan con productos destinados al calor, como hornos, cocinas, planchas etc. También ofrecen maquinaria de frío como congeladores y de lavado donde se puede encontrar una gran variedad de lavavajillas, además, en su catálogo, cuentan con diferentes tipos de maquinaria auxiliar, como por ejemplo envasadoras, picadoras, cortadoras, máquinas de helados, batidoras, trituradoras etc.

A todos estos productos de maquinaria, se le suma la oferta de mobiliario que tienen en su catálogo, desde vitrinas y estantes inoxidables hasta sillas o mesas. Lo último que han añadido a su variado catálogo, son productos higienización, como generadores de ozono o dispensadores de gel hidroalcohólico, algo muy útil actualmente.

Son muchos los clientes que ya han adquirido maquinaria y mobiliario de hostelería en Hostelería Barata y confirman la calidad de los productos que ofrece esta empresa.

https://hosteleriabarata.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.