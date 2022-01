Trámites para estudiar en España siendo estudiante extranjero Emprendedores de Hoy

Hoy en día, estudiar en España se está convirtiendo en una de las opciones más escogidas entre los estudiantes extranjeros. Ya sea por su gastronomía, su buen clima o sus grandes profesionales, los estudiantes de alrededor del mundo se sienten atraídos por las ciudades españolas.

Vivir en un país nuevo Ir a estudiar fuera de la ciudad natal es embarcarse en toda una aventura. Empezando por el simple hecho de querer dar el paso y salir de la zona de confort. Esto implica enfrentarse a un país desconocido, a su sociedad, estilo de vida, cultura, e incluso a su sistema educativo.

Esta es la decisión más complicada de tomar, ya que es cuando la persona decide que se va a vivir sola por un tiempo y lejos de todo lo que conoce. No obstante, al tomar esta decisión se está demostrando que esa persona cree en sí misma y en que se puede valer por sí sola.

Una vez tomada esta decisión, todo aquel joven estudiante que desee estudiar en España deberá cumplir con ciertos requisitos migratorios y reunir la documentación básica requerida.

El primer punto a tener en cuenta será el visado de estudiante, y el tipo que se elija dependiendo de si la duración de la estancia es corta o larga.

Para conseguir este visado será imprescindible presentar una carta de admisión de la universidad o escuela en la que el estudiante se haya matriculado. Además, con el fin de ayudar económicamente a este, será de gran ayuda informarse de si el centro de estudios ofrece algún programa de becas para ayudar con los gastos del alojamiento, transporte y alimentación.

Otros trámites a tener en cuenta Quizás el alojamiento, el transporte y la alimentación son las tres primeras preocupaciones que vienen a la mente de las familias y los estudiantes cuando estos deciden ir a estudiar a España. No obstante,elseguro médico es igual de importante que lo anteriormente mencionado.

Comprar un seguro integral de cobertura médica con asistencia médica y hospitalización en caso de accidentes o enfermedades en el país es de vital importancia. Hay que tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de comprar este seguro médico, como que este no tenga copago ni carencia, es decir, que sea válido desde el primer día de inicio de la estancia en España y que la cobertura de repatriación esté incluida en la póliza.

En Global Estudiante ofrecen uno de los mejores seguros para estudiantes extranjeros, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la máxima autoridad española.

Por último, una vez los estudiantes lleguen a España, estos deberán tramitar la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE) si la estancia es superior a 6 meses.

Una vez gestionados todos estos trámites, los jóvenes estudiantes podrán empezar a vivir esta gran aventura que se quedará en sus recuerdos para siempre. Para hacer esta primera fase más amena, aquellos estudiantes que quieran recibir ayuda con los trámites para estudiar en España pueden acudir a Global Estudiante a través de su página web.

