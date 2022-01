La Asociación Española de Cirujanos apuesta por la formación virtual en 2021 Comunicae

martes, 4 de enero de 2022, 14:41 h (CET) Se han realizado 60 sesiones a través de Zoom, Youtube y Aesculap Academia con la participación de más de 3.000 doctores. El 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el 35% corresponde a residentes La Asociación Española de Cirujanos (AEC) tiene como objetivo esencial contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Por eso, un año más ha apostado por la formación virtual a través de diferentes sesiones online que se han celebrado a lo largo del 2021 a través de Zoom, YouTube y Aesculap Academia.

Esta iniciativa comenzó en 2020 debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia y la necesidad de cancelar los cursos presenciales. Pero, tras su buena acogida, y a pesar de que durante este año se hayan retomado de nuevo los cursos presenciales, la AEC ha decidido continuar y mantener con éxito este modelo de formación virtual.

A través de las sesiones que se han celebrado en Zoom, YouTube y Aesculap Academia varios ponentes han expuestos sus presentaciones, seguidas de un debate en el que los alumnos pueden realizar varias preguntas. Estas sesiones están abiertas bajo inscripción a cualquier persona, socio o no socio, que se encuentre en cualquier parte del mundo. Se tratan de cursos gratuitos que tras su celebración vía streaming se publican en la web, generalmente en el área de socios para que puedan volver a visualizarse.

Durante el 2021 se han realizado un total de 60 sesiones con una duración de hora y media, que han conseguido congregar a más de 3000 asistentes. Entre los cursos con mayor éxito se encuentran el webinar de infección de malla quirúrgica que se celebró el 25 de febrero y al que asistieron 500 participantes; el webinar celebrado el 18 de febrero sobre Inguinodinia Postquirúrgica que congregó a 407 asistentes; o el webinar sobre cáncer de colon al que asistieron 388 personas el pasado 13 de abril.

Según los últimos datos recogidos, el 65% de los asistentes son especialistas, mientras que el otro 35% corresponde a residentes. Además, al ser cursos abiertos a cualquier persona, se ha registrado que el 80% de los asistentes son españoles; seguido de un 15% de Ecuador, México, Uruguay, Argentina, Paraguay, Portugal y Estados Unidos; y un 5% restante procedente de Perú, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Guatemala y Reino Unido.

Para Raquel Sánchez Santos, responsable del Aula Virtual de la AEC, “el año 2020 fue un año difícil para la sanidad española; pero a pesar de este contexto y de las dificultades que ha conllevado en todos los aspectos, la Asociación Española de Cirujanos ha visto en estos cursos la oportunidad de continuar apoyando a la formación adaptándose a este nuevo escenario”.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

