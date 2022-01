Novakid propone 5 juegos para que los niños trabajen su Inteligencia emocional y el inglés Comunicae

martes, 4 de enero de 2022, 12:33 h (CET) Hoy en día la Inteligencia Emocional se considera tan importante como el coeficiente intelectual, ya que es un elemento distintivo y mantiene a los humanos por encima a la Inteligencia Artificial La capacidad de reconocer las emociones correctamente y manejarlas es imprescindible para la vida y es muy importante empezar a desarrollarlas desde pequeños. En algunos países, como por ejemplo Suiza y los Países Bajos, el programa escolar ya incluye una asignatura dedicada a la Inteligencia Emocional. La educación en otros países aún no ha llegado tan lejos, sin embargo, se puede ayudar a los niños a desarrollar su propia IE en casa, a través de los juegos, la forma más eficiente de enseñar a los más pequeños de la casa.

A continuación, Novakid propone cinco juegos pensados para que los niños mejoren su inglés a la vez que desarrollan su Inteligencia Emocional:

1. La caja feliz

Decidir con los más pequeños de la casa, qué cinco elementos les hacen más felices o le recuerdan a momentos o vivencias conjuntas especialmente alegres y ponerlos en una caja: una concha de la costa de las vacaciones, la flor del jardín de la abuela, la pluma encontrada en un paseo el otro día... El objetivo es que los niños sean capaces de identificar y explicar que emociones o qué sentimientos les provocan estos elementos, y que, en un momento de tristeza pueden volver a la caja para revivir la felicidad.

2. ¿Qué tal tu día?

Prepara tarjetas en una tarde de manualidades con los niños con emojis que expresen diferentes emociones y etiquételas en inglés: triste, enfadado, feliz, contento, curioso, etc. Por la noche, antes de acostarse, pídele al pequeño de la casa que describa las emociones que ha sentido durante el día, dejándole que elija los tarjetones apropiados. Este juego le enseñará a ser consciente y a reconocer y aceptar sus propios sentimientos.

3. Está escrito en la cara

Reconocer las emociones es el elemento clave de la Inteligencia Emocional. A la hora de elegir libros para que los lean los niños o para leer con ellos, es aconsejable dar preferencia a aquellos en los que las imágenes transmiten la personalidad de cada personaje. Mientras avance la lectura, habla con el niño sobre que sienten los personajes, o como cree que deben sentirse con el avance de la historia. Habla con ellos sobre qué pistas le han hecho adivinar cómo se sentían los personajes. Dirige su atención a la posición de los ojos, las cejas, las comisuras de la boca y otras señales de expresión facial.

4. Arco iris de emociones

Junto con los pequeños de la casa, imagina que las siete emociones más recurrentes tienen su propio color. ¡Y por eso el mundo es tan colorido! Ayuda al niño a dibujar su propio arco iris asignando una emoción a cada color y etiquétalo en inglés. Por ejemplo:

La felicidad es roja

La tristeza es naranja

El miedo es amarillo

La ira es verde

La sorpresa es azul

El disgusto es indigo

La duda es violeta 5. Mimo

En unos tarjetones, anota algunas palabras con acciones en inglés, y juega en familia. Cada jugador tiene una tarjeta y tiene que explicarla la palabra o acción utilizando únicamente gestos y expresiones faciales, mientras los demás jugadores pueden hacer preguntas para tratar de adivinar cuál es la palabra. El jugador sólo puede responder sí, no o tal vez. Es un popular juego internacional que requiere que los jugadores traten de entenderse entre sí de forma no verbal. Al observar a alguien tratando de explicar una palabra, los niños están desarrollando su inteligencia emocional.

Los psicólogos dicen que el desarrollo de la Inteligencia Emocional empieza desde bebes, cuando los niños ven a los padres sonriendo y aprende a devolverles la sonrisa. Esto continúa todos los días y con todas las acciones cuotidianas siempre que los padres estén involucrados en la vida de sus hijos y reforzando sus emociones y sentimientos. De este modo, si quieres desarrollar la IE del niño, es importante aceptar las propias emociones y comprobar el estado emocional.

La plataforma en línea de inglés Novakid para niños está dirigida al desarrollo de habilidades orales a través de juegos, canciones y actividades lúdicas. Gracias a la combinación de métodos modernos de enseñanza (como el TPR), los niños aprenden a hablar sobre sí mismos y sus emociones en inglés desde la primera lección. Personajes coloridos guían a los niños a través del plan de estudios y "ayuda" con la tarea, y los maestros profesionales se aseguran de que cada niño esté emocionado y feliz antes de cada lección!

