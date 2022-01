Escapadas económicas con Chollocio Emprendedores de Hoy

La aparente favorable progresión de la pandemia provocada por el COVID-19 ha hecho que la sociedad vuelva a apostar por el turismo, ya sea en el extranjero o dentro mismo del país.

La gente está buscando alternativas accesibles y diferentes que permitan vivir nuevas experiencias hasta que vuelva la normalidad en su totalidad. Por eso, empresas como Chollocio están ofreciendo opciones económicas y originales.

Conseguir una escapada o viaje al mejor precio posible con Chollocio Chollocio es una web de turismo que vende tickets para incomparables actividades en diferentes ciudades del país. Ellos se concentran en itinerarios muy originales y distintos destinos para ofrecer paquetes con los mejores precios del mercado. Tienen más de 25 años de experiencia vendiendo packs o actividades para parejas o grupos de personas.

La empresa asegura que los buenos precios que ofrece se deben a las alianzas estratégicas que han formado con negocios y colaboradores en diferentes destinos. Esa relación de confianza, según la empresa, garantiza a sus clientes no solo escapadas económicas sino servicios de primera calidad y experiencias inolvidables. La empresa también gestiona estrategias de mercado con las cuales premia a sus clientes.

El modelo de negocio aplicado por Chollocio les ha traído buenos resultados a juzgar por las evaluaciones que hace el público desde su propia página web. Apartados como precios con alojamiento, rapidez de reserva y calidad media de productos tienen una aprobación superior al 90 %. Incluso sus programas de incentivos tienen una valoración del 100 %.

Cómo lograr un viaje al mejor precio con Chollocio Chollocio no solo organiza viajes a destinos conocidos u originales. Asegura que explora siempre las mejores opciones para que la escapada sea una experiencia distinta. Por eso combina los itinerarios con actividades que otras agencias de viaje o vendedoras de tickets no consideran. Se trata de un valor agregado exclusivo que tienen.

Esos itinerarios son los que llaman chollos y en cada destino la gente puede escoger entre uno o varios de ellos para asegurarse momentos inolvidables, siempre a precios muy accesibles. Valencia, Tarragona, Reus, Sagunto, Salou, Sitges, Peñíscola, Mora La Nova, Miravet, Isla de Tabarca o Madrid son algunos de sus destinos más vendidos.

En cada uno de esos lugares, como también en Barcelona, Cataluña, Girona o Andorra, tienen una o varias actividades para el disfrute de su clientela. Los chollos pueden ser desde visitas guiadas a lugares de interés hasta la práctica de deportes extremos. A través de la web, los clientes solo deben revisar los itinerarios y la disponibilidad y reservar para lo que deseen hacer.

