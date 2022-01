Vic Brasería adapta su carta a celíacos, intolerantes a la lactosa, vegetarianos y veganos Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 11:10 h (CET)

El restaurante Vic Brasería, de brasa catalana, añade más opciones a su carta incorporando algunos productos sin derivados de los lácteos para personas vegetarianas y veganas. Vic Brasería es un restaurante de cocina tradicional catalana a la brasa situado en Barcelona, Cataluña.

Comodidad, buen ambiente y excelente comida para todos los gustos Hoy en día, escoger un lugar donde celebrar una ocasión especial puede ser una tarea complicada por la gran variedad de establecimientos variados y disponibles al alcance. Cuando las personas buscan un restaurante se fijan en que la comida sea deliciosa, el ambiente agradable y la atención excelente.

No obstante, las personas celíacas o alérgicas a algún alimento tienen esta búsqueda aún más complicada. Vic Brasería ha incorporado a su carta opciones para los alérgenos al gluten.

Toda su gama de productos está disponible sin gluten, ya que se elaboran con recetas de autor propias sustituyendo la harina de trigo por una mezcla de diferentes harinas aptas para celíacos. Uno de sus platos estrella sin gluten es, por ejemplo, las croquetas caseras, las cuales aseguran que cuando se prueban no se querrán probar otras.

Más allá de los platos sin gluten, en Vic Brasería han añadido productos sin derivados de los lácteos para vegetarianos y veganos. Entre las opciones sin gluten se podrán encontrar entonces opciones sin lactosa y sin proteína de la leche.

Además, también han adaptado la carta y los postres a las personas diabéticas, intolerantes al huevo y a los frutos secos o a la fructosa.

Variedad en Vic Brasería Vic Brasería es un restaurante de cocina tradicional catalana a la brasa con un ambiente cálido e ideal para pasar un rato con familia, amigos o incluso tener una cita. El establecimiento ofrece un espacio interior y exterior con terraza, donde poder disfrutar de unas copas antes o después de comer acompañadas de una agradable música suave.

El chuletón a la piedra, la parrillada con entraña, el surtido de brasa catalana, los embutidos catalanes y los variados de verduras de temporada son sus especialidades. Estas se pueden disfrutar con grupos numerosos de amigos, puesto que el lugar ofrece diferentes tipos de ambientes y de espacios dentro de las instalaciones.

Vic Brasería está ubicado en la ciudad de Barcelona y se ofrece como una buena opción para futuras reuniones de negocios o con amigos. Para aquellos interesados en acudir a este restaurante, su horario es de lunes a sábado de 13 h a 16 h y de 19:30 h a 23 h, y las reservas se pueden realizar a través de la página web del restaurante o por teléfono.

