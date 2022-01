La donación de un inmueble requiere unos impuestos que se pueden reducir, según Inmobiliaria Núcleo Comunicae

martes, 4 de enero de 2022, 10:37 h (CET) Una de las dudas más frecuentes en cuanto a inmuebles es el precio que se debe pagar por una donación. Una inmobiliaria alicantina viene a explicar de qué manera se puede gestionar este impuesto La principal manera de transmitir una vivienda es mediante la herencia, sin embargo, hay otra posibilidad: la donación. Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) en el curso del año pasado un total de 32.516 fincas fueron donadas. Este número, a día de hoy, sigue una tendencia de claro crecimiento. No obstante, a la hora de donar una vivienda se deben tener en cuenta dos impuestos: el Impuesto de Sucesiones y el Impuesto de Donaciones. La duda principal que tienen tanto los donantes como las personas que disfrutarán de la donación es la cantidad de dinero que se debe pagar por esa donación. Actualmente, hay una cantidad tan grande de leyes, impuestos, legalidades y documentos para gestionar a la hora de realizar estos trámites. La respuesta para ejecutar estos trámites tan engorrosos de forma mucho más sencilla y airada es Inmobiliaria Núcleo.

Inmobiliaria Núcleo, una red de inmobiliarias repartidas por toda la provincia de Alicante, Torrevieja y Santa Pola, tiene más de 10 años de trayectoria en el sector y una plantilla tan amplia y variada como joven y experimentada. Inmobiliaria Núcleo explica la importancia de conocer los impuestos y gastos que se generan tanto a la hora de donar como a la hora de recibir una donación. “A la hora de transmitir una vivienda ambas partes de la transacción tienen una serie de obligaciones que cumplir. Por una parte, el que recibe la donación deberá enfrentarse al Impuesto vigente sobre Sucesiones y Donaciones. Por otra parte, el donante debe escriturar ante notario la donación. Estos gastos de escritura pueden asumirlos ambas partes, una de las partes o como establezcan ambas” explica Inmobiliaria Núcleo.

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que debe abonar el beneficiario de la donación depende sobre todo de la Comunidad Autónoma donde se encuentre. En el caso de la Comunidad Valenciana el impuesto dependerá de la fecha de la construcción de la propiedad. Si la propiedad tiene una antigüedad mayor a veinte años, se tendrá en cuenta el 95% de su valor catastral para calcular el valor del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Es muy importante contar con conocimientos en el sector inmobiliario a la hora de realizar cualquier gestión, sin embargo, no todo el mundo tiene facilidad para moverse por estos mundos tan fluctuosos y cambiantes. Por ese motivo es altamente recomendable contar con profesionales como Inmobiliaria Núcleo, que ofrece un servicio 360º, completo y un asesoramiento que siempre beneficia a sus clientes. Estos impuestos pueden tener cierta reducción si se cumplen algunos requisitos, por lo que, es muy recomendable informarse correctamente antes.

