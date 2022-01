La firma Kachopo King lleva el sabor asturiano a Murcia Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 10:05 h (CET)

La tradición culinaria asturiana puede disfrutarse actualmente al máximo en el sur de España con la llegada de Kachopo King en Murcia. La compañía, que ha conseguido popularizar este plato típico asturiano en un innovador formato de fácil conservación y transporte, se expande hoy en día por todo el país con sus originales presentaciones.

La carta, con 11 propuestas de cachopos, se encuentra ahora disponible para toda la región en el restaurante El Tapeo de San Pedro, cerca de la Plaza de las Flores, en pleno casco antiguo de la ciudad.

La iniciativa forma parte del programa Kachopo King Exclusivo que ha emprendido la empresa al buscar aliados comerciales entre los negocios de restauración españoles. De hecho, este diciembre, la compañía ha alcanzado otro récord, siendo el mes en el que ha incorporado más locales nuevos a su red.

La receta del éxito: calidad y respaldo de marca Los propietarios de negocios de restauración contarán con estrategias de marketing para dar a conocer el producto, un sistema de pedidos totalmente automatizado y sobre todo unos platos de calidad y originales.

La creatividad de Kachopo King ha permitido ofrecer a los amantes de la buena comida de España y Portugal un plato completo, nutritivo y versátil con los mejores ingredientes, tanto en el servicio a domicilio a través de la página web, como en la distribución de los cachopos en restaurantes.

En Murcia, los visitantes de El Tapeo de San Pedro podrán degustar porciones de 300 gramos, en presentaciones únicas como el cachopo “Made in Spain”, con lomo de cerdo relleno de jamón, queso manchego y pimiento del piquillo; o la propuesta “Blue”, hecha con tiras de lacón, queso azul de cabra y pimientos. El menú también dispone del cachopo “Astur”, donde la carne de ternera 100% asturiana se complementa con cecina, rulo de cabra puro y cebolla caramelizada.

En versiones clásicas o más de estilo gourmet, como el “Cua Cua”, de ternera rellena con foie de pato, la fabulosa oferta de Kachopo King puede formar parte del menú de los restaurantes de todo el país.

Atención de primera para formar parte de Kachopo King En la sección web del programa Kachopo King Exclusivo, los líderes de negocios de restauración pueden llenar un formulario y recibir un pack gratuito para probar la esencia del auténtico sabor asturiano. El objetivo del programa es establecer alianzas en las que la premisa ganar/ganar sea la prioridad.

Este mes de diciembre, han sido varios los negocios que se han sumado a este rentable mercado. De esta forma, Kachopo King se ha expandido a ciudades españolas como Lebrija, Mérida, Cornellá de Llobregat y la zona de Lavapiés en Madrid, entre otros.

Kachopo King ofrece este plato asturiano con su toque particular de máxima jugosidad como el secreto para el éxito. La suma de originalidad, ingredientes de primera calidad y excelentes estrategias de marketing esperan por los emprendedores que deseen ofrecer un plus a sus clientes, a través de un producto popular perfecto para incorporar a su menú.

