​Los psicólogos avisan de que el periodo de rebajas agudiza la adicción a las compras Esta patología, conocida como “onitomanía”, afecta principalmente a mujeres y consiste en un impulso irrefrenable por comprar Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 4 de enero de 2022, 11:35 h (CET) El servicio de psicología del Hospital Vithas Xanit Internacional avisa de que el periodo de rebajas agudiza la adicción a las compras, una patología también conocida como “onitomanía”, que afecta principalmente a mujeres y que consiste en un impulso irrefrenable por comprar.



“La llegada del periodo de rebajas, con descuentos y ofertas que llaman la atención, provoca un incremento de compras compulsivas de productos que realmente no se necesitan. Este hecho, en personas que tienen un perfil de adicción a las compras, provoca una agudización de la patología, siendo necesario en algunos casos la intervención de un especialista y la asistencia a terapia”, explica Susana Núñez, psicóloga del Hospital Vithas Xanit Internacional.



Además, el equipo de profesionales del servicio de psicología del Hospital Vithas Xanit Internacional, señalan que existen otros factores que contribuyen a la agudización de esta patología, entre las que se encuentran el comercio electrónico. “Durante la pandemia, las nuevas tecnologías han jugado un papel clave, impulsando además las compras por internet, lo que ha favorecido el incremento de esta patología”, aclara la especialista.

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística ha publicado su informe de la “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares”, del que se desprende que el 55.2% de la población con edades comprendidas entre los 16 y 74 años han comprado en internet en los tres últimos meses, realizándose 95,1 millones de compras, cifra superior a la del 2020. “Con respecto a los productos que más se han adquirido en estos tres últimos meses por internet, coinciden con aquellos que son más consumidos por las personas que presentan adicción a las compras, y entre los que se encuentran ropa, zapatos y accesorios…”

Perfil y terapia

Con respecto al perfil de esta adicción, los especialistas de este servicio coinciden que se trata de una mujer -la mayoría de las veces con baja autoestima- que, siendo consciente de sus actos, no puede reprimir su impulso, sintiendo satisfacción en el momento de la adquisición y, posteriormente un gran sentimiento de culpa.

“Las personas con adicción a las compras, además de presentar en la mayoría de los casos una baja autoestima, también suelen presentar diferentes tipos de trastornos (imagen corporal, bulimina…), depresión, ansiedad, por lo que durante la terapia trabajamos para encontrar esa parte en la que la persona se siente vacía y trabajar sobre ella”.

Hacer una lista antes de comprar de los productos realmente necesarios y comprometerse a “comprar solo eso” es el principal consejo que da el servicio de psicología para el periodo de rebajas. “Además, aconsejamos que si surge el deseo de adquirir un producto, espera unos 15 minutos antes de adquirirlo y si la compra se realiza en un establecimiento físico, salir del comercio para volver a entrar más tarde”, explican. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.