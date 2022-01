Diego Moreno, fundador de Hawk X, tiene la clave para arrancar un proyecto a nivel digital Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el éxito de un emprendimiento se centra, principalmente, en tener una excelente estrategia digital que le permita ser visible, atractivo y competitivo en el mercado, con contenido de valor en diversos formatos y pensado para audiencias específicas.

Este debe compartirse a través de plataformas como redes sociales, sitios web y e-mail marketing, entre otras.

En esta línea, Diego Moreno, cofundador y CEO de Hawk X, una consultora estratégica de marketing digital para emprendedores, es uno de los referentes y expertos del sector en lograr que un proyecto destaque a nivel digital, no solo por el éxito que ha tenido su compañía, sino por los resultados notables de las marcas con las que ha trabajado y a las que ha asesorado.

Cambios en las formas de consumo provocados por la pandemia La aparición del COVID-19 y los diferentes confinamientos realizados por todo mundo hicieron que se cambiara la forma de consumo y también la forma en la que las empresas se promocionaban y se posicionaban en el mercado. Se hizo mucho más visible la necesidad inmediata de una estrategia digital que permitiera llegar a nuevos clientes, mantener a los antiguos y conservar las ventas para no llegar a la quiebra.

En esta línea, las empresas en las que estaba involucrado Diego Moreno empezaron a cuadruplicar sus ingresos, por lo que vieron la necesidad de transformar sus esfuerzos, ya enfocados hacia lo digital, para asegurar una excelente logística de envío y una buena atención al cliente.

Muchos de los efectos del COVID-19 llegaron para quedarse, como el teletrabajo, las compras por internet, el pago de servicios y la amplia necesidad de generar contenido diferencial y de valor a través de plataformas digitales que logren posicionar a las empresas en medio de un mercado con tanta oferta y competencia.

Hawk X lleva el mundo digital en el ADN Diego Moreno ha estado involucrado en el crecimiento y la creación de diferentes marcas conocidas por su impacto como Primor, Panama Jack y Hawkers, entre otras. Todo esto, le ha convertido en un importante referente para emprendedores y expertos en temas de marketing, pues actualmente cuenta con una exitosa consultora de estrategias digitales llamada Hawk X, con la que ha asesorado a marcas como L’Oréal, Hard Rock Café, Huawei, Samsung, PlayStation, etc.

En Hawk X, se consideran nativos de lo digital, un atributo con el que se nace y para el que es difícil formarse. Llevan el mundo digital en el ADN, cosa que les permite mantener una visión general e integral del marketing,con el objetivo de aportar valor a sus clientes. Actualmente, se especializan en la gestión de campañas publicitarias en Facebook, Instagram y TikTok y en el marketing de influencers.

