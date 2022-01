Evitar aglomeraciones durante las compras de Navidad, con Eprox Emprendedores de Hoy

martes, 4 de enero de 2022, 09:13 h (CET)

En los últimos años, el e-commerce ha multiplicado su crecimiento en España. Debido al confinamiento, las personas que antes no se sentían con la confianza suficiente como para comprar por internet, fueron impulsadas a probarlo.

A su vez, el cambio logró que el comercio online pasara de ser solo de las grandes empresas trasnacionales a los negocios locales. Este éxito causó el surgimiento de plataformas como Eprox, que agrupa a más de 600 comercios pequeños de Galicia y les provee servicio de venta digital.

La página web ofrece una manera más innovadora de hacer negocios y utiliza herramientas de marketing para llegar a un mayor número de personas. También realizan envíos a diferentes partes de España, expandiendo el alcance y ganancia de las tiendas locales. Gracias a que todos los procesos se hacen de manera online, los usuarios pueden realizar sus compras navideñas sin aglomeraciones y evitando el contagio en tiempos de COVID-19.

Evitar aglomeraciones a través de las compras navideñas online La Navidad trae regalos y no solo para los niños. En diciembre se suelen hacer muchas compras de comidas, bebidas y productos decorativos. Debido a esta tradición, es común que las tiendas se llenen a máxima capacidad de personas. Sin embargo, considerando la existencia del virus de alta transmisibilidad y sus graves consecuencias, los expertos en salud recomiendan evitar las aglomeraciones. Por esto, las tiendas virtuales son una alternativa para realizar las compras durante las fechas próximas.

En Eprox se pueden encontrar los mismos artículos que se compran presencialmente, lo cual supone una notable ventaja durante las fiestas de Navidad. Al entrar al sitio web, los usuarios encontrarán una interfaz amigable donde encontrarán los productos más vendidos, así como las diferentes promociones existentes en electrodomésticos, ropa, artículos de belleza, juguetes, gafas, flores, productos alimenticios, entre otros. La página dispone de más de 380.000 artículos y hace descuentos especiales debido a la época.

Eprox impulsa el comercio local Tras el auge del comercio virtual durante la pandemia, es muy probable que este siga creciendo a pasos agigantados y se posicione como la forma favorita de comprar de la mayoría de la sociedad.

Por ello, Eprox se encarga de romper la última barrera y llevar el proceso online a los negocios más pequeños, con un enfoque inicial en la comunidad autónoma de Galicia, pero que actualmente ya se desarrolla con todos los comercios de proximidad de España.

Las tiendas que venden a través de Eprox cuentan con diferentes beneficios, como un potente algoritmo que identifica las preferencias de sus clientes. De esta manera, cada establecimiento atraerá al público ideal para su servicio. Asimismo, los comercios cuentan con asesoramiento y soporte técnico.

La era digital ha cobrado mayor fuerza para el mercado. Actualmente, la falta de presencia virtual puede significar el fracaso o desaparición de un negocio. Para solventar el problema en los lugares más afectados, la plataforma española Eprox brinda un nuevo canal de ventas seguro y confiable.

