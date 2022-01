¿Por qué el diseño de labios es uno de los tratamientos más demandados? Emprendedores de Hoy

En la actualidad, el tratamiento de diseño de labios está ganando cada vez más adeptos. Se trata de un procedimiento que se ha popularizado entre los públicos más jóvenes y también los más adultos, convirtiéndolo en una tendencia a nivel mundial y en el ‘must’ de grandes celebrities y personajes mediáticos.

Diseño de labios con ácido hialurónico en Barcelona Son muchos los centros en Barcelona que realizan este procedimiento estético que encabeza la lista de los retoques estéticos más demandados. No obstante, es imprescindible la elección de un buen profesional especializado y con una avalada experiencia que pueda garantizar un resultado natural y armonioso sin complicaciones posteriores.

El Dr. Carlos Zito, después de más de 15 años de experiencia en el campo de la Medicina, cuenta con las más avanzadas e innovadoras técnicas en aumento labial.

“Mi compromiso es ofrecer una medicina estética profesional, segura y adaptada a las necesidades de cada uno de mis pacientes”, asegura Zito como una de las filosofías en las que basa su trabajo.

Todo sobre el tratamiento que ha revolucionado la Medicina Estética Este procedimiento se realiza mediante microinyecciones de ácido hialurónico, el material más utilizado dentro de los tratamientos estéticos por su gran seguridad. Este se trata de un componente biocompatible que se encuentra naturalmente en el organismo y que torna el tratamiento en uno completamente seguro para el paciente.

Carlos Zito dispone de 5 modalidades de tratamiento, que se adapta según el objetivo del paciente: hidratación labial (filler hidratante), aumento de volumen (1 vial, volume), aumento de volumen plus (2 viales, volume up), Gloss Effect y Signature lips(volumen y gloss).

Al tratarse de una técnica poco invasiva, no requiere de ninguna intervención mayor. La naturalidad de este procedimiento es perfilar y dar volumen a los labios, de una manera atractiva y al mismo tiempo natural. Es una técnica muy rápida de aplicar y con efectos casi inmediatos que permite reincorporarse a la vida cotidiana de inmediato.

Agendar cita con el Dr. Carlos Zito en Barcelona Un buen diagnóstico es primordial para poder garantizar un tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente. Por ello, el Dr. Zito evaluará cada caso de manera personalizada en una primera cita informativa.

Se puede solicitar a través de sus distintos canales de contacto, disponibles en su página web.

