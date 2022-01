Los beneficios de la depilación láser, por DeCastro Emprendedores de Hoy

DeCastro Cosmetic Medicine Center es un centro especializado en cuidados de la piel y de estética que emplea las técnicas y la cosmética más avanzada del momento, siendo una de sus especialidades la depilación láser diodo. La salud de la piel y el bienestar de uno mismo cada día cobran un mayor protagonismo.

Ubicado en Vigo, lleva a cabo tratamientos faciales y corporales para la reducción de celulitis, reafirmación de la piel, eliminación de granos, arrugas, manchas, cicatrices y marcas de acné; así como de aumento de labios y definición de glúteos.

El servicio de depilación láser de DeCastro Este método de depilación se ha consolidado como una tendencia a nivel mundial. La principal ventaja de la depilación láser diodo es que consigue eliminar hasta el 90% del vello a través de la aplicación de una luz que penetra en la piel sin dañarla, encargándose de destruir el folículo para que no vuelva a aparecer. Además, se utiliza en grandes extensiones del cuerpo eliminando todo tipo de vello, desde el más fino hasta el más grueso gracias a su particular longitud de onda. La depilación láser diodo se establece como un método eficaz que permite tratar incluso las pieles bronceadas o morenas con resultados excelentes en menos sesiones que otras tecnologías de depilación permanente.

Es una manera segura, rápida y eficaz de acabar con el vello corporal y facial. Tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse de las ventajas de esta técnica realizada en DeCastro, constituyéndose así como un tratamiento mucho más rápido, eficaz y cómodo. Con una intensidad regulable, estos equipos se pueden adaptar a todos los requerimientos, contribuyendo así a no generar molestias ni riesgos para la salud.

Algunos consejos de la depilación láser Los profesionales de DeCastro exponen algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de someterse a un tratamiento de depilación láser. Entre ellas, recomiendan evitar la exposición directa al sol al menos en los 10 días anteriores a la sesión y decolorar o arrancar el pelo antes de la sesión. Además, recalcan que es importante mantener las zonas a tratar bien hidratadas y no tomar el sol en los siguientes cinco días para evitar irritar la zona tratada. Asimismo, aplicar un protector solar de calidad superior a FPS50 es fundamental para unos resultados óptimos.

Los clientes confían en DeCastro Cosmetic Medicine por el trato excepcional que brindan y su completa disposición ante la evaluación de cada caso. El personal se caracteriza por ser honesto y sincero con los resultados de los tratamientos, la responsabilidad y atención brindada los ha llevado a ser recomendado en todas las redes sociales.

