El instructivo mundo literario

martes, 4 de enero de 2022, 08:29 h (CET) El mundo literario es muy simple. Verán, se divide en dos grupos:" Los que no tienen ni idea y compran libros por los títulos, fama, etc., de su autor y los que compran el libro valorando el texto por lo que contiene. Los del primer clan se subdividen en dos jaurías: Los que leen el libro porque es el que está de moda y los que lo leen en público para que la manada valore el tipo de persona que es por el tamaño y peso del libro que consume.

Después tenemos la caterva de editores y demás patulea malviviente que, teniendo en cuenta todo lo que acabo de señalar, lo explotan para vender más libros; y luego están los pocos que apuestan por la buena literatura. Los de la primera horda se subdividen en dos cuadrillas: los que premian a su patrocinado en los concursos literarios para vender más, y los que mueven hilos...

Y por último están los escritores que buscan el apoyo de un grupo para medrar y son pocos los que van en solitario, dejando su ego aparte, con el único apoyo de su integridad. Los de la primera recua, se vuelven a subdividir en dos rebaños: Los que triunfan lamiendo traseros y los que a pesar de sus esfuerzos..., no consiguen nada. ". Y así podría seguir pues todo se bifurca y multiplica. Como puede apreciar, el mundo de la literatura es muy ilustrativo y simple.

