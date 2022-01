Los maleducados sin mordaza. Los agentes sin porra

«Si los vándalos salen a la calle sin mordaza, y los policías sin porra, yo me quedo en casa». Esto lo decía el otro día una persona, que no ve bien que se reforme la «Ley de Seguridad» del PP. Si los alborotadores, con pocas limitaciones, pueden grabar la actuación policial, pueden no identificarse, pueden cortar una calle, e impedir la actuación de la policía en un desahucio. Todo esto, porque pueden resistirse a obedecer. Todo esto, con pocas limitaciones. Y además, en una manifestación, con o sin altercados, los únicos responsables son los organizadores.(..).

Si la policía, no puede utilizar material antidisturbios, y debe ir con mucho cuidado cuando cachea a un detenido, o cuando detiene a un indocumentado. Si tiene dificultades para cumplir con las órdenes judiciales, porque los oponentes gozan de protección legal. Si todo esto ocurre, si no se pueden impedir los destrozos, ni las ocupaciones de inmuebles, ni las interrupciones del tráfico,... ¡Vamos mal!.

Esto, lo decía gritando. Gritaba, aunque, creo que no se había leído la reforma. Ni había reflexionado sobre los posibles abusos de la policía...