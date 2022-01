La pandemia acabará, y después ¿qué?

Por supuesto que no es grato hacer de profeta de calamidades, yo me limito a declarar lo que he vivido. Jonás, por ejemplo, no quería ir a Nínive a anunciarles su destrucción dentro de 40 días; ya sabemos que Nínive se convirtió y Dios les perdono. Sin duda que la pandemia que está padeciendo el mundo entero terminara, ¿Cuándo? No sabemos. Pero tenemos que pararnos y ver lo que actualmente ocurre en el mundo.

Una infinidad de leyes se han promulgado sobre todo en las naciones que antes eran cristianas, que han causado que el Señor diga que el infierno se vive en la tierra, que todo lo inmundo está aquí. Y yo no quiero ser propagador de calamidades, pero las leyes que se han promulgado han hecho posible que esa frase sea una realidad, situación que en mi vida de niñez y juventud, ni tan siquiera pasase por la imaginación de una persona. Y ¿Qué pasa con la Iglesia Católica? Esto es lo más grave, pues nos jugamos la salvación eterna.

La Teología de la Liberación que había sido criticada por el Vaticano, por sus desviaciones teológicas, ahora es el mismo Vaticano el que la expande por el mundo, solo se habla de los excluidos, los inmigrantes, de los oprimidos, de la dignidad de los que profesan ideologías inmorales, de la fraternidad mundial, de la creación de una religión global, etc. Y ¿Qué situación tiene Cristo en esta Iglesia que El fundó? Ni se le menciona. Y ¿Para que sufrió su dolorosísima Pasión y Muerte? Y esto si que es grave, pues con este comportamiento están reclamando la intervención de la Justicia Divina. Pero no podemos ser pesimistas, Cristo sabía todo lo que iba a suceder, que le traicionarían, lo negarían y le abandonarían, pero a pesar de todo no se arrepintió porque su Amor por el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es infinitamente mayor que su pecado, y sabía de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza y que pecaríamos muchas veces, y por eso, porque sabía de que barro estamos hechos, quiso morir, para liberarnos de nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna.

Por tanto, aunque la situación sea extremadamente grave, no podemos, al menos personalmente, caer en el catastrofismo ni el pesimismo. El es la Luz que ilumina nuestra vida, el Camino, la Verdad y la Vida. Si nuestra vida está fundada en una fe inquebrantable, indestructible en Cristo Jesús Nuestro Dios y Señor, nos salvaremos.