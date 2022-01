Belenes, prohibido prohibir

Palabras de Alfonso Rojo a las que yo me sumo:” No son más tontos porque no se entrenan. Me refiero a los miembros de este Gobierno social-comunista. Como ya habrán notado, están Pedro Sánchez y sus compinches, en una cruzada contra la Navidad.

Primero fueron los juguetes, con la recomendación del ministro de consumo, Alberto Garzón, de que no se regalen juguetes bélicos a los niños, ni muñecas vestidas de rosa a las niñas. Ahora Garzón, la ha emprendido contra los roscones de Reyes con la excusa de que los pasteleros meten grasas y aceites vegetales en lugar de nata. Pero no se lo crean, en realidad que el dulce típico de las Navidades junto con el turrón, se llame roscón de Reyes, les parece un atentado antirrepublicano.

Ya hemos subrayado aquí que el socialista Sánchez, no hay año que no felicite el ramadán a los musulmanes. Pero al igual que sus colegas, siente alergia ante cualquier cosa que suene a cristiano. A este paso, con tal de cargarse la Navidad, que es el objetivo real de estos facinerosos, prohíben los nacimientos. Y el pretexto va a ser, que en todos los portales de Belén, hay siempre una mula y un buey y que eso pueden incitar a los niños españoles al maltrato animal. No hay que equivocarse y atribuir a la perversión lo que es pura estupidez”. Y yo me digo: en vez de perder el tiempo con estas sandeces ¿Por qué no se ponen a trabajar en serio?