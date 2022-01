​No pueden ser palabras vacías Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

martes, 4 de enero de 2022, 08:11 h (CET) Es evidente que en este país tenemos un grave problema demográfico, que se hace particularmente acuciante en algunos territorios. Lo es también que algunas de las políticas de las que más presume este Gobierno, no solo no lo tienen en cuenta, sino que son, en ese sentido, abiertamente lesivas.

Justo ahora que el Ejecutivo se entrega a pagar todo tipo de peajes a sus socios radicales para sacar adelante los presupuestos, es un buen momento para recordar que cuestiones como la justicia social y el bien común no pueden ser palabras vacías.



