Cubiertas para alojamientos turísticos como hoteles o casas rurales, por Covertto Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 17:55 h (CET)

Es muy importante que los dueños de hoteles o casas rurales se ocupen de mantener la piscina en óptimas condiciones durante todo el año. Esta es uno de los grandes atractivos de aquellos lugares aptos para disfrutar unos días de vacaciones o para pasar un fin de semana diferente.

Para tal fin, la mejor opción es recurrir a cubiertas para alojamientos turísticos, ya que garantizan que esta zona siempre esté en buen estado para que los huéspedes la disfruten al máximo. Uno de los fabricantes de referencia en España para adquirir estos productos es la empresa Covertto, que cuenta con sede en Alicante, y que ofrece una variedad de alternativas para equipar estos espacios.

Ventajas de las cubiertas para alojamientos turísticos de Covertto Las cubiertas para alojamientos turísticos de Covertto tienen muchas ventajas, ya que son una gran elección para mantener las piscinas en excelentes condiciones. Una cubierta impide que a la piscina le caigan desechos y que el agua se ensucie, lo que implica un ahorro de dinero, puesto que no es necesario limpiarla con regularidad, ni mucho menos colocar productos químicos en exceso.

Sin duda, el mayor atractivo que tienen las cubiertas son la capacidad de climatizar la zona de baño. Gracias a estos sistemas, los huéspedes de hoteles u otros alojamientos podrán echarse un chapuzón fuera de la temporada de verano, ya que permite que la temperatura del agua se mantenga. Además, las personas podrán disfrutar del área pese al mal tiempo, cuando esté lloviendo o haya mucho viento, ya que mantienen una temperatura agradable.

Tipos de cubiertas disponibles en Covertto Esta compañía ofrece muchos tipos de cubiertas que se amoldan a las necesidades y requerimientos de cada cliente en función del lugar en el que se vaya a colocar. Es una empresa que fabrica sus propios productos con materiales de máxima calidad que garantizan durabilidad y resistencia.

Covertto cuenta con gran variedad de modelos de cubiertas, tanto altas como bajas. Todos los modelos son prácticos y sencillos de manejar. La empresa dispone de modelos que se deslizan sobre ruedas, independientemente de las dimensiones de la cubierta, para que el suelo que bordea la piscina esté libre de obstáculos. Estas estructuras permiten mantener la temperatura interior más alta y generar menos dispersión del calor, y están diseñadas para mantener en condiciones óptimas aquellas piscinas que no estén en funcionamiento.

Para este tipo de establecimientos, las cubiertas más apropiadas son las altas, como la Tarraco sin carril, la Tarraco adosada sin carril, la Italíca sin carril o la Italíca adosada sin carril. Por otra parte, disponen de cubiertas altas fijas, deslizantes y adosadas.

Para mayor información, los interesados pueden consultar la web de Covertto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.