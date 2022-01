La psicoterapeuta en Sevilla, Mariola Moreno, especialista en los problemas más comunes que sufren jóvenes y adolescentes Emprendedores de Hoy

La adolescencia representa la llegada de nuevos retos y responsabilidades que también influyen en el aspecto psicológico de las personas. Es una etapa en la vida humana que se caracteriza por una gran variedad de cambios que se dan, no solo a nivel físico, sino también mental.

Por esta razón, la adolescencia puede ser un periodo problemático. En ese sentido, contar con ayuda profesional puede ser una vía. Para ello, la doctora Mariola Moreno, ofrece sus conocimientos a través del proyecto Psico-Yo. Ella es especialista psicoterapeuta con experiencia en el tratamiento efectivo de los problemas más comunes que sufren los adolescentes.

La difícil etapa de la adolescencia Los nuevos contextos y toda la carga de nuevas sensaciones que llega radicalmente con la adolescencia, por lo general, pueden causar un malestar significativo en muchos jóvenes. Esto incluso puede generar que aparezcan alteraciones y trastornos en la conducta, así como de otras condiciones que afectan la vida de la persona.

Los más frecuentes son, por ejemplo, los trastornos de ansiedad generalizada por ir a la escuela, exponerse a extraños, por miedo al acoso, etc. También es muy común la fobia social y la timidez extrema que limita su interacción con otras personas, los trastornos de la alimentación, entre otros.

En definitiva, se trata de una etapa que, en muchos casos, puede ser muy problemática.

Especialista en la etapa adolescente: Mariola Moreno Mariola Moreno es una psicóloga y psicoterapeuta profesional, que cuenta con másteres en biología del comportamiento, resolución de conflictos y neurociencia. Entre sus tantas especialidades, destacan los problemas asociados a la adolescencia, de los cuales tiene un amplio conocimiento, y maneja diversas herramientas para tratarlos.

En su portal Psico-Yo, la especialista ofrece sesiones presenciales y online, por lo que no solo se puede disponer de sus servicios en Sevilla, sino desde cualquier parte de España. Mariola dispone de los conocimientos, la experiencia y las herramientas necesarias para ayudar a los adolescentes y jóvenes a superar los problemas asociados con esta etapa de su desarrollo, y así mejorar su calidad de vida y en consecuencia la de su familia y amigos.

Con la ayuda de esta profesional se podrán tratar las relaciones con la familia, los conflictos familiares, inseguridades, miedos, etc. A través de Psico-Yo, se ofrece tanto terapia directa, como de intermediación con los adultos, entendiendo que así se pueden reducir los niveles de tensión y a aumentar su confianza para producir cambios necesarios para entrar en la etapa adulta.

