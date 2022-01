Mejorar la seguridad de la puerta del hogar o el negocio de la mano de Madrid Cerrajería Emprendedores de Hoy

Las puertas son el primer elemento importante para la seguridad del interior de una propiedad, ya sea de una vivienda o un negocio, ya que permite evitar los peligros y la inseguridad que existe en el exterior.

Por esta razón, contar con una cerradura que brinde confianza y garantice protección a los bienes de los inmuebles es fundamental porque de esto depende la tranquilidad de quienes los habitan. Esta inversión en el control de entrada y salida de lugares aporta tranquilidad y disminuye la probabilidad de hurto en los interiores. Según cifras del Ministerio del Interior español, durante el 2021 se cometieron más de 100.000 robos a hogares y comercios, lo cual indicaba que en un lapso de 24 horas podrían ocurrir hasta 280 hurtos en viviendas y locales en España.

En ese sentido, Madrid Cerrajería es una de las compañías líderes en la seguridad del hogar que brinda servicios de confianza y seguridad en tiempo récord a todo Madrid.

La importancia de trabajar con profesionales Hoy en día, todas las personas buscan proteger el hogar de robos y ocupaciones. En ese sentido, la cerrajería de urgencias 24h Madrid Cerrajería incluye servicios de apertura de puertas, cambio de cerradura y bombín, entre otros. Esta se constituye como una de las opciones más recomendadas para lograr el nivel de tranquilidad que los inmuebles en España necesitan, ya que se adaptan a todos los tipos de cerraduras a nivel europeo. Con servicios las 24h de día en toda la capital, esta empresa trata cada caso de manera personalizada. Madrid Cerrajería tiene experiencia en el uso de más de 200 cerraduras y en todo tipo de puertas de seguridad, ya sean para viviendas, portales o garajes, entre otros y, además, el 100 % de sus clientes han tenido resultados satisfactorios.

¿Cuáles son los elementos clave para proteger los hogares y negocios? Contar con el asesoramiento y la ayuda de expertos en la materia facilita los procesos, ya que logran la correcta instalación de la puerta o la cerradura. Asimismo, hay que tener en cuenta aspectos como el tipo de puerta que puede ser blindado o acorazado, así como el grosor del armazón, el tipo de acero para la cerradura para que no oxide y la manera en la que se conecta o no a una alarma, así como la facilidad para conseguir un duplicado de las llaves.

Una casa o un comercio seguro comienza por tener una puerta de seguridad y cerraduras adecuadas y bien instaladas, lo que se puede lograr de manera eficiente de la mano de Madrid Cerrajería.

