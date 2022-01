La consultoría inmobiliaria como la modernización de los estudios de arquitectura e ingeniería, por BSA Consult Emprendedores de Hoy

Dentro del campo de la arquitectura y la ingeniería, BSA Consult es una empresa de consultoría inmobiliaria.

Su creatividad, su excelencia y sus 30 años en el mercado, le han permitido crear estrategias sólidas orientadas a la satisfacción de las necesidades de sus clientes. De la mano de sus fundadores Alberto Sainz de Aja del Moral y José Manuel Barrio Eguíluz, BSA Consult ofrece soluciones a operaciones complejas dentro de su sector tomando como base una visión transversal e integradora.

Las nuevas dinámicas del sector inmobiliario y la arquitectura El cambio acelerado del mundo ha traído consigo la responsabilidad de encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Todos los sectores económicos han sufrido una restructuración debido a que la pandemia y las nuevas dinámicas de vida han promovido un cambio en las formas de consumo y las interacciones sociales en la línea de crear espacios y formas de vida cada vez más holísticas.

El sector inmobiliario, la arquitectura, la edificación, la construcción o la ingeniería como modelo de negocio no han sido una excepción. BSA Consult conoce sobre estos cambios y presta todo tipo de servicios técnicos profesionales, permitiendo una transición hacia las nuevas necesidades de estos sectores que implican un desarrollo cada vez más sostenible.

Desde sus departamentos de consultoría, esta empresa ha logrado entregar información de valor a todos los clientes que se encuentran frente a importantes desafíos, haciendo que estos puedan determinar cuáles son las mejores acciones a la hora de establecer una correcta línea de inversión con el menor riesgo posible. Esto se lleva a cabo mediante la revisión detallada de cada uno de los factores involucrados.

Amplia trayectoria en el sector BSA Consult ha desarrollado todo tipo de proyectos arquitectónicos en cada una de sus fases: consultoría y asesoramiento, esquematización y desarrollo. Su dilatada experiencia los ha llevado a estar a cargo de edificios públicos y privados: conjuntos residenciales, bloques de viviendas, hoteles, edificios de oficinas, centros comerciales, equipamiento cultural, social, educativo, sanitario, lúdico etc. BSA Consult se encarga de la optimización de los espacios arquitectónicos para que estos sean funcionales, la administración de los presupuestos respecto a las tasas de inversión y los plazos de desarrollo de dichos proyectos.

Además, la empresa BSA Consult ha sido galardonada con importantes reconocimientos de diferentes organizaciones dentro del sector público y privado por su trabajo integral dentro del sector arquitectónico.

