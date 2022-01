Abierto el registro de criptomonedas del Banco de España Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 17:11 h (CET)

Debido al gran auge y valorización que han obtenido las criptomonedas en los últimos años, los inversores financieros se han fijado en ellas para desarrollar diversos negocios y transacciones. Hoy en día, estas desempeñan un rol esencial en el ámbito económico y digital.

Asimismo, cada día, miles de personas alrededor del mundo dejan su empleo para dedicarse completamente a la compra y venta de bitcoins. Desde el pasado mes de octubre, está abierto el registro de criptomonedas del Banco de España para los administradores y proveedores. Sin embargo, para efectuar de forma correcta este proceso, se debe contar con la asesoría profesional de un abogado como los de Attolón.

La importancia del registro de empresas de criptomonedas Estas monedas digitales nacen a raíz de la crisis económica del 2008, desde su primera aparición, los bitcoins se empezaron a utilizar para ejecutar transacciones por internet. No obstante, su evolución ha sido tan positiva que, en la actualidad, multinacionales y empresas muy reconocidas, aceptan esta divisa como método de pago.

Por lo tanto, la popularidad y uso de las criptomonedas se encuentran en aumento. Motivo por el cual es necesario tener un soporte legal que evalúe el manejo de las criptodivisas en el país. En este registro del Banco de España, se tendrán que inscribir las plataformas u entidades que trabajen con bitcoins para formar parte de la política de prevención del blanqueo de capitales en vigor en España y en la Unión Europea.

Este padrón tiene como objetivo la regulación del mercado de criptomonedas para que estas divisas digitales se puedan adaptar al marco normativo legal. También supone una obligación para todas las empresas de bitcoins, ya que las entidades que no cumplan con esta norma pueden ser multadas con sanciones de hasta 10 millones de euros.

Attolón, una empresa que brinda asesoría profesional en el ámbito legal para regular los bitcoins en España En la mayoría de los aspectos legales, siempre se debe contar con la orientación de un abogado especialista en el caso. Attolón es una empresa encargada de brindar servicios jurídicos alternativos a todo tipo de entidades que trabajen con criptomonedas y estén interesadas en solicitar de forma adecuada su registro en el Banco de España. Attolón se encargará de recopilar la información necesaria y los trámites a realizar frente al Banco de España, de manera que los clientes tengan seguridad y confianza de que el registro será exitoso.

Es vital que todas las empresas de criptomonedas lleven a cabo este proceso, para seguir ejerciendo y ayudando a las finanzas electrónicas del país. Con Attolón, realizar este procedimiento será más sencillo, puesto que tiene una amplia y excelente trayectoria que logra óptimos resultados.

