¿Cómo elegir un cubeto de retención ideal? Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 16:31 h (CET)

Es imprescindible contar con todas las medidas de prevención aplicables cuando se trabaja con productos químicos.

Los cubetos de retención, aunque ya normalizados en laboratorios, talleres y fábricas, han cambiado las perspectivas en la seguridad del uso y manejo de las sustancias químicas. Su función principal es contener los envases o depósitos de productos peligrosos o contaminantes y recoger posibles derrames, fugas o pérdidas. A pesar de ser comunes, en muchos casos no se sabe cómo elegir cubetos de retención adecuados y de calidad.

Absorbentes y Cubetos cuenta con todo tipo de cubetos de retención, así como una amplia gama de materiales absorbentes de uso industrial.

Los consejos para elegir un cubeto de retención Para elegir adecuadamente un cubeto de retención hay que tener en cuenta principalmente el tipo de sustancia almacenada y el volumen de los envases. Además, hay que valorar la compatibilidad de las sustancias a almacenar con los materiales de fabricación de los cubetos. Principalmente, existen dos: los de polietileno, que se usan generalmente para materias corrosivas, y los de acero, que se recomiendan para líquidos inflamables. También es importante el volumen de retención, que debe cumplir el 100% de la capacidad del mayor recipiente que se vaya a colocar en el cubeto o el 10% de la suma de todos ellos. Entre los aspectos a tener en cuenta destaca la capacidad de carga o peso que va a soportar.

En Absorbentes y Cubetos se pueden encontrar cubetos de polietileno de alta densidad, resistentes a la mayoría de los productos químicos (ácidos, bases y aceites), ligeros pero robustos y fáciles de manejar, y con diferentes accesorios como rejillas y bandejas, que aportan firmeza, y facilitan el trasiego de productos.

No es común encontrar una tienda online dedicada única y exclusivamente al almacenamiento de productos químicos, ya que la seguridad industrial es un área relativamente nueva. En ese sentido, Absorbentes y Cubetos ha sabido destacar por su asesoramiento técnico y atención al cliente.

En su web es posible seleccionar, comparar y comprar según categorías de producto, entre las que destacan principalmente dos, absorbentes industriales y cubetos de retención, con gamas muy amplias y versátiles, para poder responder a todas las necesidades.

Además, AyC ofrece asesoramiento técnico gratuito, tanto a través de sus Guías específicas y su blog, como vía telefónica, un teléfono que también es gratuito.

En una materia complicada como es el manejo y almacenamiento de productos químicos, Absorbentes y Cubetos puede ser un aliado. No importa si son o no sustancias peligrosas, ya que esta empresa proporciona excelentes productos para la seguridad de los trabajadores y la protección del medioambiente.

