Uller, una de las marcas de gafas de Sky Freeride favoritas en Baqueira-Beret Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 16:27 h (CET)

Los deportes de nieve por excelencia son el esquí y el snowboard y, para su correcta práctica, es necesario contar con el equipo de protección adecuado. Entre los elementos indispensables están las gafas de esquí, las cuales protegen de la radiación ultravioleta que proviene del sol.

Actualmente, la marca Uller dispone de un amplio catálogo con material para la nieve de gran calidad entre el cual destacan las gafas de esquí. Estas no solamente cuentan con un diseño excelente, sino que además están fabricadas con la última tecnología.

Uller, una de las marcas de gafas preferidas por los esquiadores de estilo freeride El esquí freeride se ha vuelto tendencia. Consiste en una modalidad en la que el esquiador no sigue un camino trazado previamente, es decir, una pista, sino que este puede elegir con total libertad la ruta que desea seguir sobre la nieve.

Gran parte de los esquiadores que practican este estilo, optan por adquirir material de calidad que les permita practicar este deporte con total seguridad. Por eso, muchos de ellos apuestan por la marca Uller y concretamente, por sus gafas de esquí. La razón es que se trata de un producto con un diseño exclusivo que no solo aporta estilo, sino que cuenta con la última tecnología para garantizar la protección de los ojos y a la vez una visibilidad impecable durante la práctica del deporte.

¿Qué tipos hay de gafas Uller? Actualmente, la marca Uller ofrece en su catálogo 3 tipos de gafas de esquí y snowboard. En primer lugar, las gafas con lentes fotocromáticas son capaces de adaptar su luminosidad según las condiciones climáticas, y de dar un alto rendimiento tanto en días de sol como en situaciones de niebla, lluvia o nieve. Estas lentes también cuentan con tecnología X-POLAR, sistema antiempañamiento, protección UV-400, sistema de ventilación interna con anticondensación, montura de poliuretano de máxima ligereza y funda de microfibra. En segundo lugar, están las gafas de esquí Uller magnéticas que, además de las características ya mencionadas, cuenta con lentes intercambiables magnéticas que permiten realizar cambios en menos de 2 segundos. Por último, las lentes fijas, a diferencia de las anteriores, cuentan con trasmisión de luz solar CAT.3.

Todos estos diseños Uller están disponibles en su página web, en una gran variedad de colores y en distintas tallas, tanto para hombres como para mujeres. De hecho, actualmente disponen de descuentos interesantes en varios modelos, por lo que se recomienda consultar el catálogo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.