La visita de Keilley Lee Marques a Barcelona Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 16:19 h (CET)

Una de las ciudades que no puede faltar cuando se quiere recorrer el mundo es Barcelona. La ciudad española se ha caracterizado por ser una de las favoritas del continente europeo, no solo por su compleja y variada arquitectura, sino también por las historias que esconden sus callejones, su gran diversidad cultural y, sin duda alguna, su oferta gastronómica.

Una de las enamoradas de la capital catalana es Keilley Lee Marques, la diseñadora de joyas y fundadora de su propia empresa, KLeeOfficial. Esta emprendedora brasilera, además de dedicarse a su negocio, es viajera y la autora de un blog propio donde narra sus vivencias. Una de las más recientes es su viaje a Barcelona, ciudad por la que siente una gran conexión, hasta el punto de convertirla en la sede de su empresa.

¿Qué lugares recomienda Keilley Lee Marques para visitar en Barcelona? Uno de los objetivos de la diseñadora es transmitir a través de su contenido las emociones que le despiertan las ciudades que visita. Como visitante asidua de Barcelona, ha querido compartir los motivos por los que conocerla. Uno de los lugares que visitó en su último viaje fue BCN Clinic, una clínica estética especializada en la belleza y el cuidado del cuerpo. Keilley ha dejado el cuidado de su aspecto y su salud en las manos de los expertos de esta clínica por la profesionalidad y los tratamientos de alta calidad que ofrecen. En especial, ha confiado en Olga Benzal, CEO del centro. Por este motivo, Keilley decidió recomendar la clínica por la tecnología innovadora que utilizan y la garantía de los resultados que ha comprobado por su experiencia propia.

Otra de sus paradas fue la de su restaurante favorito en Barcelona: Buenos Aires Grill Restaurant. Este establecimiento se caracteriza por ofrecer una carta muy variada elaborada a partir de ingredientes de alta calidad. En ella se puede encontrar desde pescado y marisco hasta cortes de carne exclusivos, todo basado en la comida mediterránea. Además, tiene opciones para todo el mundo, ya que cuenta con platos vegetarianos y sin gluten. Su establecimiento, caracterizado por un ambiente sofisticado y retro, es perfecto para reunir a familiares y amigos para degustar una deliciosa comida.

El contenido del blog de Keilley Keilley voló a Barcelona para disfrutar durante una semana de la ciudad antes de volver al frío de la República Checa. Ahí es donde reside actualmente la diseñadora junto a su marido Luboš Barton, el famoso jugador de baloncesto, actualmente entrenador y director Next Generation Basket Brno.

A pesar de que el viaje ya haya finalizado, Keilley sigue sumando contenido a su blog. Sus publicaciones son muy variadas, ya que más allá de sus recomendaciones a la hora de viajar, ofrece contenidos sobre su estilo de vida, información sobre el mundo del baloncesto, reviews de artículos, pasarelas y eventos, noticias y, sobre todo, sobre sus productos de joyería. De esta manera, sus miles de seguidores pueden mantenerse actualizados y estar siempre en contacto con esta emprendedora de éxito a través de su contenido de calidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.