Reclamar por una obra de vivienda mal ejecutada de la mano de los especialistas de Peraltalaw Abogados

lunes, 3 de enero de 2022, 15:48 h (CET)

Son múltiples las personas que, con ilusión y ganas, invierten una gran cantidad de sus ahorros en obras para la construcción o remodelación de sus viviendas a diario.

En algunas ocasiones, lo que se encuentran las personas que han contratado estos servicios de empresas de reformas y construcción es, desafortunadamente, la ejecución de una obra o vivienda mal realizada. Esto puede llegar a suponer un gran golpe moral y económico para los afectados, ya que, por lo general, las compañías constructoras no dan respuesta ante el problema del cual son responsables.

En la mayoría de ocasiones en las que esto sucede, los implicados no saben cómo ni a quién recurrir legalmente para solventar este inconveniente, por este motivo, Peraltalaw Abogados proporciona a todos los usuarios la opción de acudir a sus servicios para reclamar por una obra de vivienda mal ejecutada.

La importancia de guardar todos los documentos Todo individuo que firme un contrato con una empresa o particular para llevar a cabo la construcción o remodelación de su vivienda tiene el derecho de demandar si considera que la obra no ha sido ejecutada correctamente y de la forma en que se había establecido previamente mutuo acuerdo.

Este tipo de inconvenientes suele ocurrir porque los trabajadores han usado materiales de baja calidad, porque las obras no se han realizado de manera adecuada o por el abandono del trabajo. En cualquiera de estos tres casos, lo más recomendable es denunciar por vía civil ante la ley lo ocurrido para encontrar una solución que pague por los daños ocasionados.

Por lo general, antes de proceder a un juicio legal, las dos partes tratan de solucionar el inconveniente, pero en la mayoría de las ocasiones, las constructoras evitan pagar por el daño causado y se desentienden del problema que tiene el cliente. Para evitar esto, siempre se debe ser precavido con la firma de los contratos y facturas, esto puede ser fundamental para poder realizar una reclamación posteriormente, por ello, es muy importante guardar en una carpeta todos los recibos, justificantes de transferencia, presupuesto, contrato y otros documentos de importancia.

Peraltalaw Abogados, grandes aliados a la hora de interpelar por una construcción realizada incorrectamente Para quienes deseen hacer una reclamación legal, este es un procedimiento que siempre se tendrá que realizar en compañía de un abogado, puesto que este será el responsable de hacer la reclamación por las obras mal realizadas y entregar las pruebas e investigaciones para dictaminar el caso. De igual manera, en algunas ocasiones también se debe requerir el trabajo de un perito especializado en el ámbito.

Actualmente, Peraltalaw Abogadoscuenta con uno de los equipos de representantes más destacados del sector para llevar este tipo de casos ante el juzgado civil municipal y salir beneficiado. La trayectoria de sus abogados demuestra que son personas aptas y capacitadas para la situación, asimismo, los resultados de los dictámenes previos son muy satisfactorios.

El objetivo de Peraltalaw es asesorar adecuadamente a sus clientes y librar a los usuarios de todo tipo de pleitos personales, profesionales y empresariales. Por este motivo, aquellos que estén interesados en una representación legal por una obra mal ejecutada u otro problema judicial pueden recurrir a ellos para obtener desenlaces positivos y exitosos.

