La campaña de rebajas espera generar un 7,5% más de empleos que el año pasado Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 16:42 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de enero y febrero se experimente un repunte de la contratación que supondría la firma de más de 176.000 contratos en nuestro país. Hace un año, se firmaron 164.055 contratos en este periodo, que suponían una caída del 7% con respecto a 2020, por lo que, de cumplirse las expectativas, se estaría en niveles de contratación similares a las del último periodo de rebajas prepandemia Arranca un nuevo año y con él “la época de rebajas”. Los comercios cada vez adelantan más estos descuentos para darle un impulso a sus ventas en los primeros días del año. El empleo y la economía se benefician de esta campaña y surgen nuevas posiciones y oportunidades laborales, que en los dos últimos años se han visto modificadas por los cambios en los hábitos de consumo, como consecuencia de la pandemia con la que se convive desde marzo de 2020.

Como ha ocurrido con las campañas de Navidad y el Black Friday, este año la campaña de rebajas será especial. Con la sexta ola del virus golpeando a la sociedad, nuevas restricciones y medidas se establecen en las diferentes autonomías y eso plantea de nuevo diferentes escenarios para este periodo de rebajas.

Como ha venido ocurriendo en los últimos dos años, la fuerza de las contrataciones se centrará en el e-commerce y no tanto en la tienda física que puede verse afectada por restricciones de aforos y horarios dependiendo de cómo siga evolucionando la situación epidemiológica, y de la preferencia de los usuarios por evitar aglomeraciones y zonas comerciales ante el elevado número de contagios.

Así, en este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de enero y febrero se experimente un repunte de la contratación de un 7,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, que supondría la firma de más de 176.000 contratos en nuestro país. Hace un año, se firmaron 164.055 contratos en este periodo, que suponían una caída del 7% con respecto a 2020, por lo que, de cumplirse las expectativas, prácticamente se igualarían las contrataciones a las del último periodo de rebajas prepandemia.

Esta campaña supondrá una continuación de la tendencia experimentada durante el periodo de Black Friday y Navidad, con el auge del e-Commerce. Como es habitual en las rebajas, el comercio físico y el retail serán también protagonistas, aunque crearán empleo a menor ritmo que otros años, dependiendo de las restricciones de cada zona.

El ya citado e-Commerce, el gran consumo, la alimentación, la distribución, la logística, y el transporte serán los sectores más beneficiados y los que seguirán generando empleo en esta época.

Gracias al e-Commerce, en estas fechas aumentará la necesidad de personal para la distribución y preparación de los envíos online, por ello los perfiles más buscados serán: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos, carretilleros y los conocidos como profesionales de última milla. El comercio físico también demandará perfiles como promotores comerciales, ayudantes en tienda, cajeros, y personal para perfumería, juguetería, cosmética, electrónica, etc. Se buscarán sobre todo comerciales y dependientes con experiencia.

La campaña de rebajas en las autonomías

En cuanto a la distribución regional de la campaña de rebajas, si se atiende al incremento interanual de la contratación, previsiblemente todas las comunidades experimentarán mejoras, pues las previsiones apuntan a que se generará entre un 4% y un 10% más de empleo que en 2021, cuando la situación en el país era muy diferente (restricciones a la movilidad, horarios y aforos).

En cambio, si se observa la cifra absoluta de contratos previstos, un año más Cataluña se sitúa a la cabeza, siendo la comunidad autónoma que más contrataciones realice, cerca de las 28.100.

Detrás de ella, se situaría en esta ocasión la Comunidad Valenciana, que recupera parte del turismo cerrado hace un año y tiene presencia destacada de la logística, con unos 24.850 empleos previstos, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid, que a pesar de ser la región donde está previsto el mayor incremento interanual (10%), se quedará tercera con 24.570 contratos.

Superará los 22.650 contratos la Región de Murcia y los 21.450 Andalucía, que cerrarán el top 5. Entre las cinco aglutinarán prácticamente el 69% del empleo que se generará en estos dos meses.

A partir de este punto, las contrataciones descienden notablemente en cuanto a número absoluto de contratos firmados. Aquí se ubican Galicia, con cerca de 9.850 empleos, Castilla y León, con más de 8.950 contrataciones previstas, y Castilla-La Mancha, donde se crearán casi 8.000 nuevos puestos de trabajo.

Entre los 7.200 y los 6.000 empleos se posicionan Aragón (7.150), el País Vasco (6.600) y Navarra (6.070). Tras ellas, con un nuevo escalón en el número de contratos se ubicarían Cantabria (2.500), Asturias, donde se esperan alcanzar cerca de las 1.860 contrataciones, dependiendo de la situación sanitaria, Canarias (1.600) y La Rioja, con la previsión de 1.150 nuevos puestos de trabajo.

El ranking autonómico lo cierran las regiones de Extremadura, con 580 nuevos empleos previstos, y Baleares, con casi 400 contratos.

El comercio electrónico: el mayor beneficiado en las rebajas

Cada año las rebajas crean nuevas oportunidades de empleo en nuestro país, y tradicionalmente el sector más reforzado en este periodo es el del comercio, que demanda la incorporación de profesionales que agilicen el alto volumen de trabajo que se concentra en estas fechas.

Los sectores que se ven beneficiados por el incremento del consumo durante la campaña de rebajas, al igual que sucedió en Navidad y sus predecesoras, el Black Friday y el Ciber Monday, son el gran consumo (perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía, etc.) y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas en los que se generan más puestos de trabajo.

Es por ello que, en estas fechas, las empresas buscan dependientes, promotores, comerciales, teleoperadores y azafatas. También es necesaria la incorporación de personal para la distribución y el retail como reponedores, responsables de stock o cajeros y trabajadores encargados del transporte.

Entre los perfiles más demandados se encuentra el personal de perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, imagen, sonido e industria textil, especialmente dependientes, ayudantes de caja o promotores comerciales. La mayoría de estos perfiles son contratados para impulsar la fuerza de ventas y para ofrecer servicios de atención al cliente.

Sin embargo, este pasado año -el segundo tan atípico donde se ha vivido una pandemia mundial sin precedentes- ha provocado un cambio en los hábitos de consumo de los españoles, y se han generado otros nuevos que se mantendrán en el tiempo o que incluso permanecerán incorporados para siempre. Estas nuevas costumbres de compra han provocado que otros sectores se hayan visto beneficiados en aras de cumplir con el incremento de su demanda. Son los sectores vinculados al e-Commerce, la tecnología, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte, entre otros.

Estos últimos años se aprecia una importante evolución en esta área. Ya no solo se demanda personal para las tiendas físicas, sino que, gracias al comercio online, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y la distribución de los pedidos realizados a través del e-Commerce: empaquetadores, mozos, preparadores de pedidos, carretilleros y los conocidos como trabajadores de última milla.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Contents nombra a Stefano Lena como nuevo VP de Ventas Globales Cesur Málaga recoge más de 500 kilos de alimentos para la Comunidad Virgen Milagrosa La campaña de rebajas espera generar un 7,5% más de empleos que el año pasado Área Jurídica Global cancela tres millones de euros de deudas a un consumidor, incluidas deudas con AEAT Ascensores: cuando las escaleras se convierten en un suplicio, según Ascensoresparacasas.com