El dispensador de cinta adhesiva: un gran aliado en el hogar, en la empresa y en la industria En el sector de la industria garantiza trabajos de calidad, ahorrando tiempo y costes mediante operaciones seguras y eficientes

lunes, 3 de enero de 2022, 18:19 h (CET) En la década de los veinte del siglo pasado, Richard Drew, un trabajador de una importante empresa de Minnesota (EEUU), inventó la cinta adhesiva. En un primer momento, Drew la creó con el objetivo de pintar una misma superficie con dos tonalidades diferentes. Lo que probablemente no llegó a imaginar es que su creación, con el tiempo y tras diferentes mejoras, tendría tantas utilidades, convirtiéndose en un práctico elemento no solo en el hogar, sino también en el mundo de la empresa y de la industria. Además, en la actualidad el dispensador de cinta adhesiva se ha convertido en la herramienta perfecta para una correcta y sencilla aplicación de estos materiales.

Un dispensador de cinta adhesiva permite obtener la cantidad de cinta necesaria, facilitando y agilizando el proceso de corte, aplicación y sellado, y evitando que puedan producirse pequeños accidentes. El corte es limpio y su colocación es más rápida y eficaz que cuando se corta la cinta con la mano, sin la ayuda de un dispensador.

Las aplicaciones de un dispensador de cinta adhesiva son muy variadas. Es fundamental en el sector del embalaje para precintar paquetes, bolsas, etc. Pero sus utilidades van más allá, resultando una herramienta muy útil en el mundo del bricolaje casero, para las actividades y manualidades de los más pequeños, para reparar algunas piezas del hogar, en la oficina…

El mecanismo de un dispensador de cinta adhesiva puede parecer sencillo, sin embargo, especialmente en el sector de la industria, en la que se manejan grandes cantidades de productos, una incorrecta utilización o un dispensador mal diseñado puede producir errores y fallos que pueden conllevar pérdida de tiempo y gastos innecesarios, además de ahorrarnos accidentes. Por estos motivos es fundamental escoger dispensadores de cinta adhesiva profesionales de buena calidad y preparados para diferentes funcionalidades. Existen dos tipos de dispensadores: los manuales y los automáticos.

Dispensador automático de cinta adhesiva Ofrecen la posibilidad de cortar una tira a medida. Es una máquina motorizada que corta la cinta a la longitud deseada, sin que medie ningún esfuerzo por parte de quien lo utiliza. Son de sencillo manejo, ya que cuentan con un panel en el que puede seleccionarse la longitud de cinta deseada. Existen diferentes tipos y modelos dependiendo del uso industrial y los tipos de cinta que se necesiten. Además, algunos permiten programar el corte y desenrollar varias bandas simultáneamente.

Dispensador manual de cinta adhesiva Ayudan a evitar riesgos, como cortes o pequeñas lesiones laborales. Además, muchos están diseñados para ser utilizados con una sola mano, por lo que dejan libre otra permitiéndole realizar labores de sujeción del paquete, caja o embalaje con el que se está trabajando.

Sin duda, un dispensador de cinta adhesiva es una útil herramienta para aplicar a numerosas actividades cotidianas, y especialmente apreciada en el sector de la industria en el que garantiza trabajos de calidad, ahorrando tiempo y costes mediante operaciones seguras y eficientes.

