DPF Revival dispone de máquinas de limpieza de filtros de partículas para flota de camiones y autobuses

lunes, 3 de enero de 2022, 11:40 h (CET)

Debido a su uso continuo, los camiones y autobuses suelen necesitar un mantenimiento frecuente para así asegurar su operatividad. Dentro de este proceso, la revisión y limpieza del filtro de partículas es uno de los aspectos más importantes, puesto que esto garantizará su correcta regeneración y, por ende, el bienestar del motor de estos vehículos.

En este contexto, la limpieza de filtros de partículas de camión se ha convertido en un elemento indispensable en talleres mecánicos especializados en flotas de camiones y autobuses, ya que se trata de un servicio innovador y no muy frecuente en diversos lugares.

Así, DPF Revival es una de las compañías más reconocidas en el mercado por la venta de máquinas de limpieza de filtro de partículas de alta tecnología a talleres que brindan este servicio a flotas de camiones, autobuses y vehículos particulares.

Máquinas de limpieza para filtros de partículas de autobuses y camiones El filtro de partículas es una de las piezas de los vehículos que trabaja constantemente en la eliminación de hollín mediante la regeneración. Sin embargo, por el uso duradero del vehículo, es posible que algunas de las partículas sólidas no sean incineradas por completo, es allí donde la limpieza del filtro de partículas es necesaria para alargar la vida de este.

Dado que se trata de un proceso elemental para garantizar la operatividad de camiones, autobuses y vehículos particulares, es necesario que la limpieza del filtro de partículas sea realizada por profesionales que cuenten con el equipo necesario, como las máquinas de limpieza.

En este sentido, cada vez son más los talleres mecánicos que brindan un servicio especializado en limpieza de filtro de partículas. Sin embargo, es recomendable verificar que estos cuenten con las máquinas adecuadas que proporcionen una limpieza óptima y garanticen así la durabilidad de esta pieza en el vehículo.

Especialistas en la comercialización de máquinas de limpieza de filtros de partículas En la actualidad, la innovación ha alcanzado diversos sectores a nivel empresarial y el de las máquinas de limpieza no es la excepción. DPF Revival es muestra de ello, ya que se ha posicionado en el mercado por contar con una amplia variedad de modelos de máquinas de limpieza para filtro de partículas.

Dentro de las principales características de los modelos de limpieza de DPF Revival, es posible destacar que limpian hasta un 99 % de la cantidad de hollín existente en el filtro de partículas de camiones o autobuses. Además, cuentan con máquinas ajustadas a las necesidades de cada uno de sus clientes, bien sea un taller de mecánica en general o lugares que brinden un servicio más especializado, por ejemplo a flotas de vehículos o camiones.

La trayectoria profesional de DPF Revival les ha permitido posicionarse como la principal opción de especialistas que desean brindar un servicio completo en sus talleres y garantizar el funcionamiento óptimo del filtro de partículas.

