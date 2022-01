El cabify de la publicidad, ganar visibilidad para la empresa con Publitul Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 10:09 h (CET)

Las publicidades OOH (out of home) tienen como propósito captar la atención del consumidor de una manera creativa e innovadora en lugares públicos. En la gran mayoría de los casos, las empresas que se encargan de realizar estas estrategias de marketing emplean como medio de comunicación las vallas publicitarias o grandes pantallas para transmitir su mensaje.

Por el contrario, Publitul va un paso más allá y ha apostado por el uso de vehículos como camiones o furgonetas como medio de difusión. Esto ayuda a las marcas a expandir su mensaje y brinda a conductores profesionales la oportunidad de generar un ingreso extra.

¿Cómo aumentar la visibilidad de un negocio o ganar dinero extra? Esta empresa ha logrado innovar en España en el sector del marketing a través de sus servicios publicitarios OOH o publicidad exterior. Esta innovación consiste en utilizar como medio de comunicación camiones, furgonetas y camionetas, entre otros.

La táctica empleada en esta novedosa estrategia de marketing es vinilar el vehículo con el logo de la empresa de sus clientes o el mensaje que estos desean transmitir. De esta manera, consiguen aumentar la visibilidad de la marca al presentar de manera creativa una campaña publicitaria en cada rincón del territorio español. Es importante mencionar que esta publicidad OOH con camionetas o furgonetas no tiene como objetivo ser invasiva. Por esta razón, Publitul contrata a conductores que circulen de forma habitual por las calles y avenidas de España mientras llevan el mensaje. Estos conductores pueden ser cualquier profesional con licencia de conducir y que desee ganar un dinero extra con sus vehículos propios.

La nueva forma de que los conductores ganen dinero Las publicidades exteriores empleadas por esta empresa utilizan únicamente camionetas, furgonetas o cualquier otro vehículo de este estilo. Esto significa que quien desee trabajar como conductor para esta empresa solo necesitará tener este tipo de vehículos, sin herramientas extras, y totalmente gratuito. Además, se adapta a las rutas o desplazamientos habituales de sus trabajadores. Para lograrlo, solamente necesita encontrar un patrocinador que quiera dar a conocer su marca por alguna de esas zonas en las que quiere ampliar sus ventas. Este patrocinador puede ser una empresa que ya trabaja de cierta forma con el conductor o una empresa que pertenezca a su sector, así aumenta su exposición entre un público objetivo de calidad. Esto se ha convertido en una nueva forma de ganar dinero para los conductores españoles debido a la facilidad que ofrecen para la ejecución de las campañas publicitarias.

Con Publitul, por ejemplo, un conductor puede llevar el logo de una empresa del lado derecho de su furgoneta mientras va de camino al trabajo, realiza un servicio de taxi, etc. Asimismo, también ha destacado por permitir a las personas abandonar el servicio en cualquier momento, conocer cuánto ganan diariamente por recorrido y agregar diseños al vehículo que después puedan ser quitados con facilidad, gracias a sus vinilos especialmente diseñados para esta tarea.

Las publicidades exteriores de esta compañía ofrecen una manera creativa de ejecutar campañas de marketing efectivas que permitan aumentar la visibilidad de un negocio. Estos también son considerados una gran opción para las personas que quieren ganar algo de dinero, simplemente conduciendo su vehículo de forma habitual.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.