MiCleo&Co, alta cosmética nacida de la medicina estética e inspirada en Cleopatra

lunes, 3 de enero de 2022, 09:43 h (CET)

El papel de la mujer en la historia nunca había tenido tanta fuerza como en la actualidad. El género femenino está cada vez más presente en las decisiones políticas, sociales y ambientales del mundo, gracias a su poder de inteligencia y emprendimiento.

En esa línea, se inspira la compañía de alta cosmética con 7 años de experiencia MiCleo&Co, la cual no solo vende productos de belleza y tratamiento facial, sino que, además, es símbolo de empoderamiento y carácter femenino.

¿Qué caracteriza a una mujer MiCleo&Co? Margui Negrillo, fundadora de MiCleo&Co, puso en marcha su empresa de productos de belleza y tratamiento facial homenajeando a Cleopatra, una mujer que además de cultivar su aspecto físico, era inteligente y cuidaba y desarrollaba su intelecto a partes iguales.

Así, esta marca hecha en España homenajea a la mujer actual.

Es por eso, que los productos de cuidado de la piel y tratamiento facial MiCleo&Co sobrepasan la barrera de la estética, del paradigma de que cuidarse resulta frívolo y todo tipo de estereotipo, para recordar a todas las mujeres que a través de su piel existe una maravillosa individualidad.

Además, hace hincapié en la importancia de fomentar la sostenibilidad del planeta, propiciar una economía colaborativa donde los ingredientes, desarrollo y elaboración de sus productos se realizan íntegramente en España.

Los productos de cuidado de la piel y tratamiento facial de MiCleo&Co indispensables MiCleo&Co elabora cada uno de sus productos con activos empleados en medicina estética como ácido hialurónico, silicio orgánico, vitaminas peptídicas, aminoácidos o argireline entre otros, y los une a activos naturales súper efectivos como aloe vera, rosa mosqueta, diversidad de aceites o pasiflora, lo que resulta en una completa gama de productos que cumple lo que promete: “Liberar la piel para que el maquillaje sea una opción y no una obligación, que permita sentirse feliz y segura al mirarse al espejo sin maquillaje”.

Distribuye los productos en algunas clínicas y centros de Madrid y Cádiz, donde también se encuentra disponible el tratamiento facial personalizado MiCleo, realizado siempre en manos de profesionales.

Esta marca de alta cosmética cuenta con una gran variedad de productos de cuidado de la piel y tratamiento facial, pero existen algunos que no pueden faltar en el tocador de una mujer para garantizar el correcto cuidado de su rostro. En ese sentido, cabe destacar uno de sus limpiadores: el limpiador-desmaquillante. Este es un aceite limpiador que al contacto con el agua se transforma en una especie de suero de leche hidratante, por lo que la piel no solo queda desmaquillada y limpia, sino que a la vez hidrata en profundidad. Por otro lado, si se añade el limpiador facial en gel, se procede a realizar una técnica de limpieza facial proveniente de Asia: la doble limpieza.

MiCleo&Co presenta la versión española a través de estos dos productos, que limpian en profundidad la piel, respetando y manteniendo el ph de la piel, dejándola elástica, fresca y confortable.

Otro de los imprescindibles es el masajeador facial, a través de vibraciones, absorbe nutrientes y activos de las cremas y sérums MiCleo&Co y relaja las líneas de expresión dando como resultado una piel relajada, descansada y sana.

Gracias a su efectividad, pero sobre todo a su filosofía y valores, cada vez son más las mujeres españolas que usan productos de belleza y tratamiento facial MiCleo&Co y que se convencen de que es posible tener un equilibrio entre la belleza y la acción y empoderamiento femeninos.

