El cinturón Made in Spain que dura toda una vida, de Canussa Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 09:50 h (CET)

El concepto de fast fashion ha creado una moda de usar y tirar. Esta tendencia genera grandes cantidades de residuos que el planeta no puede absorber. Para contrarrestar este hecho han surgido marcas que se alejan de este enfoque y que apuestan por una producción sostenible y duradera en el tiempo.

Canussa es unafirma de moda española que busca transmitir la importancia de adquirir prendas atemporales y duraderas. Un ejemplo de ello es el cinturón Reverse un cinturón reversible Made in Spainque dura toda una vida.

¿Por qué es recomendable invertir en un producto sostenible Made in Spain? A diferencia de los productos elaborados en masa, la moda sostenible busca que los artículos duren más tiempo y que sean favorables con el medioambiente. Este proceso de fabricación se enfoca en cuidar los recursos naturales, reducir la huella de carbono y velar por el buen trato de los trabajadores y animales.

En muchas ocasiones, los compradores suelen optar por elfast fashion debido a sus bajos precios, pero desconocen la baja calidad de estas piezas y que, detrás de su fabricación, hay personas explotadas laboralmente. Por ello, adquiriendo un producto Made in Spain estamos contribuyendo la economía local generando puestos de trabajo estables al mismo tiempo que obtenemos un producto que es de alta calidad y duradero que debería durar años.

Canussa el cinturón reseversible vegano, hecho para durar El cinturón reversible de Canussa es un cinturón de gran resistencia y atemporal que se puede llevar en dos colores. La posibilidad de poder llevarlo en dos colores permite que el cinturón se pueda combinar más días y por tanto alargar la vida del mismo, contribuyendo a la reducción de la generación de residuos. Además, los diseños se caracterizan por ser elegantes, cómodos y minimalistas.

Canussa apuesta por una moda vegana, evitando utilizar materiales de origen material sin renunciar a la calidad Made in Spain, por ello cuenta con el sello “VEGAN PETA Approved”, que avala que la fabricación de los productos de la empresa son 100% veganos.

Las personas que están en búsqueda de un cinturón de alta calidad y que sea resistente tienen la posibilidad de comprarlo en la página web de Canussa o en alguna de las tiendas físicas en las que se encuentra en España.

