Ahorrar en la factura eléctrica de forma sostenible a través de la iluminación solar de Protect Soiart Distribución Emprendedores de Hoy

lunes, 3 de enero de 2022, 09:36 h (CET)

Uno de los países europeos con mejores condiciones naturales para sacar provecho de la energía solar es España. Sin embargo, también es uno de los que cuenta con la electricidad más cara, cuyo precio rompe nuevos récords usualmente. La combinación de ambas variantes está provocando que cada vez más hogares apuesten por los dispositivos de iluminación solar.

Además de no depender de la red eléctrica, su uso es amigable con el medio ambiente y la instalación no requiere ningún tipo de cableado. En la tienda online Protect Soiart Distribución es posible encontrar distintos equipos de iluminación solar como focos, balizas y apliques, con o sin sensor de movimiento. Además cuentan con farolas de alumbrado público para cubrir grandes espacios.

Ventajas y características de los equipos de iluminación solar Por medio de la iluminación solar es posible reducir la emisión de contaminantes que afectan a la atmósfera. La utilización de este tipo de dispositivos no favorece ni al calentamiento global ni al cambio climático. Además de ser ecológicos y sostenibles, los equipos se amortizan rápidamente, ya que una vez instalados no ocasionan ningún tipo de gasto adicional. Esto se debe a que su fuente de energía es inagotable.

Los equipos de iluminación solar brindan también una mayor seguridad porque no necesitan de transformadores, cables ni enchufes. En algunos casos simplemente hay que colocar el aparato donde el propietario desea. Incluso es posible cambiar la ubicación de los mismos con facilidad. Los únicos que requieren de una mínima instalación son los apliques, que deben ser atornillados o adheridos a un poste, una pared u otra superficie.

Las baterías de los equipos de iluminación solar pueden cargarse incluso en días nublados. El único requisito para instalarlos es que tienen que estar en un lugar en el que puedan recibir radiación solar durante el día. Todos vienen con un panel solar cuya función es transformar la energía del sol en electricidad. Esa corriente se almacena en una batería que sirve para alimentar al dispositivo de iluminación que finalmente provee la luz.

Focos y farolas sostenibles en Protect Soiart Distribución La tienda online Protect Soiart Distribución cuenta con varios dispositivos que garantizan la iluminación de los espacios exteriores de un hogar. El Foco Punto de Luz Solar es ideal para lugares de paso oscuros, ya que se enciende automáticamente cuando anochece y se apaga de día. Con funciones similares el Foco Proyector LED Solar viene en modelos de 50 y 100 vatios, para mayor potencia, y se opera mediante control remoto con el cual también es posible programar su encendido.

Para quien necesita cubrir grandes espacios resulta ideal la Farola Solar LED Kain, utilizada para alumbrado público. Con una carga de entre 6 y 8 horas es capaz de funcionar hasta 12 horas seguidas.

En Protect Soiart Distribución es posible conseguir estos y otros dispositivos de iluminación solar que permiten a un hogar tanto cuidar al medio ambiente como comenzar a ahorrar en la factura eléctrica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.