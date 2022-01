Be Tropical My Friend, la nueva tienda online de Tropical Millenium Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 14:17 h (CET) Tropical Millenium, empresa especializada en la producción, comercialización y maduración de frutas tropicales, principalmente aguacate y mango, lanza su nueva tienda online Be Tropical My Friend, donde los consumidores podrán comprar las frutas tropicales con tan solo un click y recibirla cómodamente en su casa El objetivo de Be Tropical My Friend es proporcionar a los clientes la mejor experiencia en el consumo de frutas tropicales, basado en el sabor y la frescura, que comienza en la recolección de productos en su punto óptimo, realizar controles exhaustivos de calidad y rigurosos procesos de maduración, además, una apuesta por la innovación en el diseño, producción y logística de sus frutas tropicales.

Todo ello convierte a Tropical Millenium en un referente en el mercado hortofrutícola.

En la tienda online, los consumidores podrán encontrar “packs” de frutas tropicales, aguacates, mangos y papayas, adaptados a sus necesidades.

Caja Aguacate



Caja Mango



Caja Aguacate + Mango



Caja Aguacate + Papaya



Caja Mango + Papaya



Caja Aguacate + Mango + Papaya

Algunas ventajas que ofrece Be Tropical My Friend es la usabilidad de la tienda online. Es una web muy intuitiva y fácil de utilizar haciendo que el proceso de compra sea ágil y sencillo.

Las entregas se realizan en un plazo entre 24 y 48 horas desde la recepción del pedido y, además, los costes de transporte están incluidos en el precio. Los clientes cuentan con atención personalizada y pago seguro.

Cada pedido se confecciona de manera manual e individual, teniendo siempre presente las cualidades de las frutas, para conservar su calidad, frescura, aroma y sabor hasta llegar a su destino final.

La labor principal de Tropical Millenium se centra en una producción de fruta tropical responsable con el medio ambiente, cumpliendo siempre unos estándares de calidad hacia sus mangos, aguacates y papayas en cuanto a sabor y textura.

En Be Tropical My Friend, seleccionan y maduran cuidadosamente las frutas tropicales para que cuando lleguen a los clientes puedan disfrutar de su máximo sabor y frescura. Del Campo al Plato.

