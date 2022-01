Escribir, maquillar, regalar: Las originales propuestas plantables de Sprout para Navidad y Reyes Magos Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 14:01 h (CET) Después de su uso, los lápices Sprout se transforman en una flor, hierba o vegetal e incluso en un árbol de Navidad. Los lápices, los lápices de colores, así como el nuevo y exclusivo maquillaje plantable son ideas de regalo sostenibles y al mismo tiempo refinadas para niños, amigos y familiares ¡One, Two, Tree!

¿Un regalo para los próximos 100 años a partir de ahora? Esto es exactamente lo que son los lápices de la edición Plant-a-tree. Si ya no se quiere pintar, dibujar o escribir con él, se puede plantar el lápiz y verlo transformarse en un pequeño abeto. El juego consta de cinco lápices en una caja plegable con mensajes impresos sobre la importancia y los beneficios de plantar árboles.

Se puede comprar en Amazon o en webshop.sproutworld.com

Maquillaje plantable

La gran novedad del año en Sprout World son los delineadores de ojos y los lápices de cejas que ofrecen una segunda vida como coloridas flores silvestres. Con ambos productos, Sprout World desea inspirar a las personas a tomar medidas más respetuosas con el medio ambiente en su vida diaria. Porque incluso los pasos más pequeños pueden marcar la diferencia, y el uso de estos bolígrafos es una forma de comenzar. Sprout World está impulsando a la industria cosmética en una dirección más ecológica.

La compañía explica que se producen anualmente en la industria del maquillaje 120 mil millones de toneladas de residuos plásticos producidos por empresas cosméticas. Los dos productos se crean sin desperdicios, y son ambos sostenibles de principio a fin, mostrando de manera impresionante que hay otra forma de hacer las cosas.

Se puede comprar en Amazon o en webshop.sproutworld.com

Para niños, regalos verdes y coloridos

Con los lápices de colores de Sprout World es fácil mostrarles a los niños lo que significa la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Podrán aprender mientras juegan a reutilizar los productos varias veces y no a tirarlos a la basura después de su uso, sino a darles una segunda vida. La edición especial consta de seis lápices de colores y dos lápices. Los bolígrafos contienen diferentes tipos de semillas como albahaca, salvia y tomillo, margaritas, tomates cherry o nomeolvides.

Se puede comprar en Amazon o en webshop.sproutworld.com

Personalizado y personal

Los obsequios individuales que se adaptan al destinatario son siempre algo especial. Los lápices Sprout World se pueden personalizar en pequeñas cantidades a partir de 10 unidades. Con colores, fuentes e incluso imágenes y símbolos especialmente seleccionados por la compañía y se pueden crear regalos únicos muy personales. También se pueden elegir las semillas que se quiera que broten del bolígrafo en algún momento.

Personalizar los lápices Sprout en la tienda web: webshop.sproutworld.com

Edición para enamorados

Los lápices de Love Edition de Sprout World son un regalo ecológico que protege el planeta y no se marchita tan rápido. El pack consta de 5 lápices, cada uno de los cuales está grabado con pequeños símbolos y frases sobre el amor. Cada uno se convierte en una planta de flor, hierba o vegetal después de su uso.

Se puede comprar en Amazon o en webshop.sproutworld.com

Reflexionar y tomar buenas decisiones

Al final del año, todo el mundo mira hacia atrás y hacia adelante. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias del año pasado? ¿Qué traerá el futuro? Cualquiera que disfrute de los oráculos sobre el futuro con amigos y conocidos y que confíe en pequeños amuletos de la suerte estará feliz con Mindful Thoughts Edition. Este set también consta de cinco lápices, cada uno con un tipo diferente de semilla.

Se puede comprar en Amazon o en web.shop.sproutworld.com

