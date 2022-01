Todas las ventajas de incorporar la domótica en casa, según Carpintería Metálica Villanueva Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 13:13 h (CET) Se entiende por domótica en inmuebles aquellos sistemas que son capaces de dotar de automatismos a una vivienda. Las ventajas de la domótica son múltiples y abarcan términos que van desde la eficiencia energética hasta las comunicaciones, pasando por la seguridad Cada vez son más las personas que se preguntan si es buena idea invertir o no en la automatización en el hogar, obteniendo así una vivienda inteligente. En el caso de estar en duda, conocer las diferentes características relacionadas con la domótica en casa puede resultar clave a la hora de tomar una decisión.

¿Para qué se utiliza la domótica en los hogares?

La domótica en casa se basa en sistemas automatizados e inteligentes dentro de las viviendas. Pero también puede aplicarse en bloques de edificios, oficinas o fábricas. Entre las funciones pensadas para el hogar destaca el control de la climatización durante los diferentes meses del año, el riego del jardín o la detección de entradas indebidas al domicilio. Además, todos estos avances tecnológicos cada vez son más eficaces en cuestión de mantenimiento y rentabilidad.

Y es que en lo relativo al precio de instalación de la domótica, a pesar que el precio inicial pueda parecer elevado, lo verdaderamente importante será el importe final. Éste dependerá de los objetivos y funciones que se deseen controlar, de las dimensiones de la vivienda, de si se trata de una obra nueva o de si hay que realizar modificaciones en la vivienda. Sin embargo, hay que considerar siempre que el ahorro económico y la comodidad que proporcionará en el futuro rentabilizará cualquier instalación.

Las 7 ventajas de las viviendas inteligentes

1. Conseguir una mayor eficiencia energética. Compensando la luz y regulando automáticamente los elementos de climatización se logra un uso más racional de la energía. ¿El motivo? Porque se programan todos los aparatos para que sólo funcionen cuando sea estrictamente necesario, consiguiendo un importante ahorro económico en las facturas energéticas.

2. Ser más respetuosos con el medioambiente. Por ejemplo, automatizando los aparatos a la hora de dormir para que se apaguen todas las luces del hogar se reduce notablemente el impacto medioambiental. También aclimatando las diferentes estancias de forma óptima. Así, aparte de lograr un mayor respeto con el medioambiente se puede alcanzar una reducción de hasta un 80% en el consumo de suministros. Por otro lado, una vivienda más eficiente adquiere un mayor valor de mercado, revalorizándose considerablemente.

3. Controlar las aperturas y cierres. Desde controles de acceso sin llave a monitorizaciones relacionadas con la seguridad, pasando por la iluminación inteligente de un inmueble o la regulación lumínica en la apertura y cierre de las persianas de una vivienda, múltiples son los beneficios y posibilidades que ofrecen los sistemas domóticos.

4. Aumentar la seguridad. De nuevo, muchas son las funciones capaces de aportar mayor seguridad al hogar: sensores de ruido, de movilidad, de objetos extraños o de detección de incidencias como, por ejemplo, una posible inundación antes de mayores consecuencias. Y, por supuesto, permite la vigilancia automática capaz de detectar posibles hurtos u ocupaciones.

5. La teleasistencia domótica para ayudar a personas mayores. Capaz de permitir una atención personalizada para los usuarios, algunos enfermos crónicos se podrán beneficiar del control de su entorno de forma intuitiva, sencilla y remota. Esto se efectúa mediante un control manual del servicio, o un dispositivo digital, programando sistemas de control de voz o corporales para cumplir labores de ayuda.

6. La importante relación entre la domótica y el Internet of Things (IoT). En combinación con la actual revolución del Internet de las Cosas, que logra interconectar digitalmente elementos cotidianos con internet, la domótica vuelve a mostrar su flexibilidad a la hora de integrarse en la cotidianidad y funcionalidad de una vivienda. ¿Sinónimo de ello? Una climatización que puede activarse antes de llegar a casa

¿Cómo empezar a disfrutar del mayor confort gracias a la domótica?

Tras conocer estos detalles sobre el uso de la domótica en casa, contactar con una empresa especializada en viviendas inteligentes puede resultar de gran ayuda para aclarar dudas y obtener más información. Carpintería Metálica Villanueva, empresa de Sigena (Huesca) fabricante de carpinterías de aluminio a medida y experta en el uso de la domótica en casa, trabaja los sistemas domóticos personalizados desde hace años por numerosos motivos. ¡Ha llegado el momento de adaptarse a los cambios!

