Rodolphe Belmer toma posesión como nuevo Director General de Atos Comunicae

lunes, 3 de enero de 2022, 12:53 h (CET) Atos anuncia que, a partir del 1 de enero de 2022, Rodolphe Belmer ha asumido el cargo de nuevo Director General del Grupo El pasado mes de octubre, el Sr. Belmer fue nombrado miembro del Consejo de Administración y elegido por el Consejo para dirigir la transformación del Grupo. Con una gran experiencia y una sólida red internacional, es un líder empresarial reconocido en Europa, Estados Unidos y Asia y puede sacar provecho de un historial comprobado en la transformación y la vanguardia del repunte de empresas afectadas por la tecnología.

Bertrand Meunier, presidente de la junta directiva de Atos SE, presidente del comité de nominación y gobierno, dijo: "En nombre de la junta directiva de Atos y de todos sus empleados, estoy muy feliz de dar la bienvenida a Rodolphe Belmer y espero trabajar en estrecha colaboración con él mientras lidera nuestro Grupo, acelerando nuestra transformación y permitiendo el retorno al crecimiento".

Rodolphe Belmer, de 52 años, anteriormente fue director general del operador de satélites Eutelsat Communications, cargo que ocupó durante seis años, tras una carrera de 14 años en el gigante de la televisión con sede en París, Canal Plus, donde fue nombrado director general en 2003 y ocupó el cargo de director general del Grupo de 2012 a 2015. El Sr. Belmer también es miembro del consejo de administración del principal servicio de entretenimiento en streaming del mundo, Netflix.

Acerca de Atos

Atos es un líder global en transformación digital con 107.000 empleados y una facturación anual de más de 11.000 millones de euros. Atos es líder europeo en Ciberseguridad, Cloud y supercomputación y provee soluciones a medida para todas las industrias en 71 países. Pionero en servicios y productos de descarbonización, Atos está comprometido con una tecnología digital segura y descarbonizada para sus clientes. Atos es una SE (Societas Europaea) cotizada en Euronext Paris e incluida en los índices bursátiles CAC 40 ESG y Next 20 de Paris.

El propósito de Atos es contribuir a diseñar el futuro del espacio de las tecnologías de la información. Su experiencia y servicios respaldan el desarrollo del conocimiento, la educación y la investigación con un enfoque multicultural contribuyendo a la excelencia científica y tecnológica. Por todo el mundo, el Grupo permite a sus clientes, empleados y miembros de sociedades en general, vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible en un espacio de información seguro y protegido.

